قلق ياباني من إصابة ميتوما قبل كأس العالم

يواجه الياباني كاورو ميتوما تحديا حقيقياً للحاق بكأس العالم الشهر المقبل، بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية خلال مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وغادر الجناح، الملعب، في الدقيقة 58 من مباراة برايتون أمام وولفرهامبتون (3-0)؛ بعد أن أمسك فجأة بالجهة الخلفية من فخذه الأيسر أثناء مطاردة الكرة ليسقط أرضا.

وبحسب تقارير، غادر ميتوما، الملعب، مستعينا بعكازين، ما يشكل مصدر قلق كبير لمدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو الذي من المقرر أن يعلن قائمته لكأس العالم، يوم الجمعة.

وقال مدرب برايتون، الألماني فابيان هورتسلر، بعد المباراة "علينا انتظار نتائج الفحص الطبي، وبعدها سنتمكن من توضيح الوضع. بالطبع لم تبدُ الإصابة جيدة، لكنني شخص إيجابي وأحافظ على تفاؤلي".

وأضاف "يبدو أنها إصابة في العضلة الخلفية، لكن علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت إصابة فعلاً".

ومن المقرر أن يواجه منتخب اليابان كلا من هولندا وتونس والسويد خلال كأس العالم 2026.