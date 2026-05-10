جنايات الإسماعيلية تعيد قضية مـ.قتل "فتاة الهراس" إلى التحقيقات لاستكمال الإجراءات

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، استبعاد قضية مقتل الفتاة المعروفة إعلاميًا بضحية "هراس الشارع التجاري" من رول الجلسة، وإعادتها إلى جهات التحقيق لاستكمال بعض الإجراءات المتعلقة بالقضية.



وكانت المحكمة قد بدأت نظر أولى جلسات محاكمة المتهم، الذي يواجه اتهامات بالقتل العمد في الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين أهالي محافظة الإسماعيلية، بعد مقتل المجني عليها داخل مسكنها.

وجاء قرار المحكمة، باسترجاع القضية إلى التحقيقات لاستيفاء بعض النقاط القانونية والإجرائية قبل إعادة إحالتها مجددًا إلى دائرة الجنايات للفصل فيها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمان المجني عليها داخل منزلها، حيث كشفت التحريات وجود شبهة جنائية، وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم وضبطه، قبل أن تأمر النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات.

وتحظى القضية باهتمام واسع داخل محافظة الإسماعيلية، نظرًا لما كانت تتمتع به المجني عليها من سمعة طيبة بين الأهالي، حيث عُرفت بأعمال الخير ومساعدة المحتاجين وخدمة الكنيسة.