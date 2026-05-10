رئيس التحرير
طه جبريل
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

يعد سجال القلوب محاورة وجدانية غيبية، لا تستند إلى منطق الألسن؛ إذ تتردد أصداؤها في ملكوت الأرواح، متجاوزة حدود المادة والمسافات؛ لتغدو المشاعر صلة وثيقة تربط بين الضمائر بنقاء وعفة؛ ومن ثم نقول بأنه حال يصف صورة التجاذب الفطري؛ إذ يتبادل فيه الطرفان فيض الحنين دون نطق؛ فتأتلف خواطرهما في تناغم يجعل من النبضة إيقاعًا مشتركًا، وصورة لميثاق أخلاقي ينزه المحبة عن الفناء، ويسمو بها فوق الرغائب، مستقرًا في حصن من الإيثار والسكينة، لا تفت في عضده تقلبات الأيام، أو مرارة الاغتراب.

تنهض وشائج الأرواح فوق حدود التفسير المادي؛ لتستقر في دائرة من التناغم الوجداني، الذي يجعل القلوب صدىً متبادلًا في كل نبضة وشعور، وتعد كيمياء الانجذاب بين النفوس المتعففة ظاهرة سامية، تنزهت عن مآرب المادة وصغائر الغايات، مما يمنحها حصانة ذاتية ضد الذبول، وقدرة على البقاء عصية على الفناء؛ لتظل تلك الرابطة ميثاقًا أخلاقيًا يسمو بالمحبين نحو واحة الوفاء المطلق، الذي لا تزعزعه نوائب الدهر.

يستقر التخاطر الروحي في دائرة التوافق الذهني وتوارد الأفكار، بصورة تدهش العقل، مؤكدًا وجود لغة خفية، تتخطى حدود المنطق البشري المعتاد، ويفضي توارد الإحساس إلى حالة من الاستبصار الوجداني العميق، الذي يجعل كل طرف يشعر بآلام الآخر وآماله، دون حاجة إلى بوح لسان، أو ترجمة إشارة، لتدوم هذه الرابطة ميثاقًا معنويًا يربط بين الضمائر بنقاء، ويمنح المحبة حصانة ذاتية، تجعلها تسمو فوق عوارض الزوال، وتقلبات الأيام في سياق أخلاقي رفيع.

ينبعث من القلوب المتحابة إشعاع فطري، يعمل كشيفرة تواصل خاصة، لا يدرك كنهها سوى من ذاق طعم الألفة الصادقة في أبهى صورها، وتكتسب لغة الصمت في حضرة النفوس المتآلفة بلاغة تفوق فصاحة الكلام؛ إذ يكفي ارتداد الطرف؛ ليفصح عما تختلجه السرائر من مكنونات، مما يجعل هذه الرابطة عهدًا وجدانيًا يتسق مع صفاء الإحساس، ويمنح المودة حصانة ذاتية، وفق إطار قيمي منزه عن الغايات المادية.

يشكل الإيثار الركيزة الأسمى في تعاضد القلوب المتآلفة؛ إذ تتلاشى في رحابه حدود الذات، وفي هذا الاتساق الوجداني يتبدل مفهوم العطاء من التزام جاف إلى بهجة معنوية، يرى فيها كل طرف ذروة شرعية وجوده في محيط من كمال الشعور الإيجابي؛ حيث يمتزج البذل برقي الإحساس؛ ليرسم لوحة من التناغم الصادق، الذي يجعل من فناء الفرد في مسرة من يحب قمة الرضا النفسي.

تغدو الطمأنينة النفسية الثمرة اليانعة لهذا الارتباط الوجداني العميق؛ حيث يجد المرء في كنف من يحب وطنًا وملاذًا سرمديًا، يستريح فيه من ضجيج العالم وصراعاته المنهكة؛ فتتجذر هذه المشاعر في أعماق الروح، وتتحصن بسياج من العفة والنزاهة، مما يمنحها رفعة سامية تنتقل بها عن الغايات محدودة الأثر، التي لا تليق بنبل الإنسان وكرم أخلاقه، لتستحيل العلاقة في نهاية المطاف إلى واحة غناء يفيض سكونها بالبراءة.

يتسامى هذا الترابط بالذات نحو آفاق التهذيب؛ فالمحب يستحث خطاه لتجويد طباعه وصقل خلائقه؛ كي يغدو جديرًا بمرآة الروح التي تعكس صورته في أبهى حللها، وفي هذا المقام لا يقوى البعد المكاني مهما استطال على إضعاف الروابط الوثيقة، إنما يستحيل طاقة جذب تزيد من كثافة الحنين المتأجج، ويجعل من المسافات فضاءات تعمق الوداد؛ حينئذ ينمو الشعور بالانتماء ليتجاوز حدود الجغرافيا، وتستقر المودة في وجدان ينشد التمام والرقي، بأسلوب يجمع بين نبل المقصد وجمال المسلك.

تؤدي وحدة النبض إلى صهر المسافات الزمنية صهرًا يلاشي حدود الوقت؛ فلحظة التواصل الروحي تختزل الدهر في برهة خاطفة، وتجعل الحاضر ممتدًا بعبق الذكريات وجمال الآتي المشرق، وتمثل حالة الانصهار العاطفي النبيل ظاهرة فريدة تبرهن بيقين على أن سجال القلوب ليس شعورًا مؤقتًا يذروه النسيان، مما يمنح المرء طاقة وجدانية هائلة يستمد منها قدرته على الصمود؛ ليرتقي ويزدهر الوجدان في هذا المحيط الفسيح.

الصدق سبيل الاستمرارية في سجال القلوب، والضامن لبقاء المودة غضة يانعة، رغم تعاقب السنين واختلاف الأحوال المتقلبة؛ ومن ثم تظل النفوس التي يجمعها عهد الوفاء الوثيق منيعة ضد داء السآمة والفتور، كون التجدد سمة المشاعر السامية، التي تنهل من نبع الإخلاص الصافي؛ فيمتزج ثبات المبدأ بعمق العاطفة ليصنع كيانًا يتسم بالقوة يتحدى عوادي الزمن، ويمنح العلاقة حصانة تترفع بها عن ذبول العهود، ليبقى الود دافقًا بصدق النوايا ونبل المقاصد في تلاحم قلبي لا يعرف الانقطاع أو الوهن.

تثبت الروح القوية في محبتها أنها عصية على الانكسار أمام تحديات الحياة المتقلبة، مستندة في ثباتها إلى اليقين الراسخ بقدسية الرابط الوجداني الفريد، وتبرهن القلوب المخلصة على قدرتها الفائقة في الصمود أمام عواصف الدهر العاتية بفضل متانة الجذور القيمية التي تغذيها، مما يجعل البناء الروحي شامخًا لا تفت في عضده الشدائد، إنما يزيده الاختبار تماسكًا ورسوخًا، ليبقى الإخلاص الممزوج بماهية الود منبعًا للقوة التي تستمد منها النفس قدرتها على تجاوز عثرات الطريق.

