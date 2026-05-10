الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق هائل بمصنع قماش بسمنود إثر ماس كهربائي.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمصنع قماش بنطاق قرية الراهبين بنطاق دائرة مركز سمنود إثر ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران لحريق هائل بمصنع قماش بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بقوات الإنقاذ والحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه الحريق وتم السيطرة على الموقف.

وأفاد شهود عيان بالغربية أنه تم الدفع بسيارات المطافىء للسيطرة على حريق هائل بمخازن مصنع القماش إثر ماس كهربائي مفاجىء.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.