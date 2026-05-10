شبيهة “ميني كوبر”.. ننشر صورة السيارة المتحفظ عليها من ممتلكات دنيا فؤاد في قضية التبرعات

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل السيارة التي تحفظت عليها جهات التحقيق ضمن ممتلكات البلوجر دنيا فؤاد، المعروفة إعلاميًا بقضية تبرعات مرضى السرطان، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لفحص مصادر الأموال وأوجه إنفاق التبرعات.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن السيارة المتحفظ عليها تحمل تصميمًا قريبًا من سيارات “ميني كوبر”، إلا أنها من إنتاج صيني، وكانت تستخدمها دنيا فؤاد بشكل شخصي خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي قرار التحفظ على السيارة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها جهات التحقيق، شملت فحص الحسابات والتحويلات المالية والاستماع لأقوال عدد من المتبرعين والشهود، للوقوف على حقيقة البلاغات المقدمة بشأن جمع تبرعات بزعم العلاج من مرض السرطان.

وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مع حصر الممتلكات المرتبطة بالقضية، وبيان ما إذا كانت هناك أصول أو مقتنيات تم شراؤها من أموال التبرعات محل الفحص.

وكانت القضية قد أثارت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول اتهامات تتعلق بجمع مبالغ مالية من متبرعين بدعوى العلاج، قبل أن تتدخل جهات التحقيق لفحص الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.