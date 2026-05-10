صوت مصر في قلب الرياض.. احتفالية ثقافية تجسد وحدة المصير بين الشعبين

شهدت احتفالية المكتب الثقافي التعليمي المصري بالرياض عرضًا فنيًا مميزًا حمل عنوان "ملحمة مصرية سعودية فرعونية"، قدّمه طلاب مدارس المسار المصري في المملكة العربية السعودية، في لوحة فنية عكست عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين مصر والسعودية.

وتضمّن العرض مزيجًا إبداعيًا من الأغاني الوطنية المصرية التي امتزجت بأغانٍ سعودية، في صياغة فنية هدفت إلى إبراز قيم الانتماء المشترك، وإظهار قدرة الفن على بناء جسور التواصل بين الأجيال وربطهم بوطنهم الأم والدولة التي يعيشون فيها.

وحظيت الفعالية بإشادة واسعة من الحضور، الذين تقدّمهم القنصل المصري بالرياض ياسر هاشم، وملحق الدفاع المصري العميد أ.ح شريف عفيفي، إلى جانب المستشار الثقافي مدير المكتب الثقافي التعليمي المصري الدكتور أحمد سعيد فهيم، وأيضا الدكتور محمود حسين اتحاد شباب المصريين، والنائب الحسيني الليثي عضو مجلس الشيوخ المصري، حيث أعربوا عن تقديرهم للمستوى الفني المتميز الذي قدمه الطلاب، مؤكدين أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الهوية الثقافية وترسيخ قيم الانتماء.

وأكدت الاحتفالية في مجملها على نجاح التجربة التعليمية والثقافية للمسار المصري في الخارج، وقدرتها على خلق جيل واعٍ بهويته، منفتح على ثقافة البلد المضيف، في نموذج يجسد التكامل بين الحضارتين المصرية والسعودية.