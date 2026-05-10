الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

«خلي بالك من فيرانك».. فيروس هانتا يعيد مخاوف الأمراض القاتلة المنقولة عبر القوارض

عبد الفتاح تركي

فيروس هانتا .. عادت التحذيرات الصحية العالمية لتسلط الضوء مجددًا على خطورة الأمراض المنقولة عبر القوارض، بعد تزايد الاهتمام بفيروس هانتا بوصفه واحدًا من أخطر الفيروسات النادرة التي يمكن أن تنتقل من الفئران إلى الإنسان، وسط تأكيدات من خبراء الصحة بأن هذه الأمراض لا تزال تمثل تهديدًا حقيقيًا رغم التطور الكبير في أنظمة الوقاية والرعاية الصحية الحديثة.

وبحسب ما نشره موقع NDTV Health، فإن الأمراض المرتبطة بالقوارض تُعد من أقدم مصادر العدوى التي عرفتها البشرية، حيث ارتبطت عبر التاريخ بأوبئة مدمرة أودت بحياة ملايين الأشخاص، بداية من الطاعون المعروف باسم “الموت الأسود”، وصولًا إلى فيروسات حديثة مثل فيروس هانتا الذي يثير مخاوف متزايدة لدى الأوساط الطبية بسبب مضاعفاته الخطيرة.

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

الأمراض المنقولة عبر القوارض تهدد الصحة العالمية

أكد خبراء الصحة أن القوارض لعبت دورًا رئيسيًا في انتشار بعض أخطر الأوبئة التاريخية التي شهدها العالم، وعلى رأسها الطاعون الذي عرف باسم “الموت الأسود”، والذي تسبب في وفاة ملايين البشر عبر العصور، حيث كانت البراغيث المرتبطة بالفئران وسيلة رئيسية لنقل العدوى بين البشر.

ورغم التطور الطبي الكبير واختلاف أنماط انتقال العدوى في العصر الحديث، فإن القوارض لا تزال حتى اليوم مصدرًا مهمًا لعدد من الفيروسات والأمراض الخطيرة، خاصة في البيئات التي تفتقر إلى معايير النظافة والوقاية الصحية المناسبة.

ما هو فيروس هانتا وكيف ينتقل إلى الإنسان؟

يُعد فيروس هانتا من الفيروسات النادرة التي تنتقل من القوارض إلى الإنسان، إلا أن خطورته تكمن في المضاعفات الصحية الشديدة التي قد يسببها لبعض المصابين، خصوصًا في حال تأخر التشخيص أو العلاج.

وأوضح الخبراء أن انتقال فيروس هانتا يحدث غالبًا عبر استنشاق هواء ملوث بفضلات الفئران، أو من خلال ملامسة أسطح ملوثة ببول أو لعاب القوارض، إضافة إلى التعرض المباشر لأماكن تحتوي على القوارض أو مخلفاتها.

وأشار التقرير إلى أن الفيروس لا ينتقل بسهولة بين البشر في معظم الحالات، وهو ما يقلل من فرص تفشيه على نطاق واسع مقارنة ببعض الأمراض المعدية الأخرى، إلا أن بعض السلالات قد تكون أكثر تعقيدًا وخطورة من غيرها.

أعراض فيروس هانتا تشبه الإنفلونزا في البداية

بحسب التقرير، تبدأ أعراض فيروس هانتا عادة بصورة مشابهة لأعراض الإنفلونزا التقليدية، وهو ما قد يؤدي أحيانًا إلى صعوبة اكتشافه مبكرًا، خاصة في المراحل الأولى من الإصابة.

وتشمل الأعراض الأولية ارتفاع درجة الحرارة، وآلام العضلات، والإرهاق الشديد، إضافة إلى الصداع والشعور العام بالتعب، وهي أعراض قد يعتقد البعض في البداية أنها مرتبطة بنزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية.

لكن الخبراء يحذرون من أن بعض الحالات قد تشهد تطورًا سريعًا وخطيرًا في الأعراض، حيث يمكن أن تتحول الإصابة إلى مشكلات حادة في الجهاز التنفسي، قد تصل في بعض الأحيان إلى فشل تنفسي يستدعي التدخل الطبي الفوري داخل المستشفى.

أعراض فيروس هانتا الرئوي

لماذا يمثل فيروس هانتا خطرًا صحيًا؟

أوضح خبراء الصحة أن خطورة فيروس هانتا ترتبط بعدة عوامل رئيسية، أبرزها سرعة تطور الأعراض بعد بدايتها، وصعوبة التشخيص المبكر بسبب تشابه الأعراض مع أمراض أخرى شائعة، إلى جانب ارتفاع نسبة المضاعفات في الحالات الشديدة.

وأشار التقرير إلى أن بعض أنواع فيروس هانتا قد تصل فيها نسبة الوفاة إلى معدلات مرتفعة في حال عدم تلقي الرعاية الطبية السريعة، وهو ما يجعل الوعي بالأعراض وطرق الوقاية أمرًا بالغ الأهمية.

وأكد المختصون أن التدخل المبكر ومتابعة الحالة داخل المستشفى يسهمان بشكل كبير في تقليل المضاعفات وتحسين فرص التعافي، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية حادة.

هل يستدعي فيروس هانتا القلق؟

رغم التحذيرات المرتبطة بخطورة الفيروس، شدد الخبراء على أن الإصابة بفيروس هانتا لا تزال نادرة نسبيًا، وغالبًا ما ترتبط بالتعرض المباشر لبيئات ملوثة بالقوارض أو فضلاتها، وليس من السهل انتقاله خلال الحياة اليومية العادية.

وأوضح المختصون أن اتباع إجراءات النظافة العامة ومكافحة القوارض والحشرات يمثل خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الأمراض، خاصة في المناطق الريفية أو الأماكن المغلقة التي قد تشهد انتشارًا للقوارض.

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

كما أكدوا أهمية رفع الوعي الصحي بشأن طرق الوقاية والتعامل الآمن مع البيئات الملوثة، مع ضرورة تجنب استنشاق الغبار أو الهواء في الأماكن التي يُشتبه بوجود فضلات قوارض فيها، إلى جانب الحرص على تنظيف هذه المواقع بوسائل وقائية مناسبة.

أهمية الوقاية من الأمراض المنقولة عبر القوارض

يرى خبراء الصحة أن الأمراض المرتبطة بالقوارض تمثل تذكيرًا مستمرًا بأهمية النظافة العامة وتحسين إجراءات الوقاية داخل المنازل والمخازن والأماكن المغلقة، خصوصًا مع استمرار ظهور فيروسات وأمراض جديدة حول العالم.

ويؤكد المختصون أن مكافحة القوارض والتخلص من مصادر تكاثرها، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية، تبقى من أهم الوسائل الفعالة للحد من خطر الإصابة بهذه الأمراض، وفي مقدمتها فيروس هانتا الذي أعاد تسليط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بالقوارض في العصر الحديث.

