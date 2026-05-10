حسام حسني عن هانتا: مش هيبقى كورونا جديدة

كشف الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، تفاصيل جديدة بشأن فيروس هانتا، قائلا: "مش هيبقى كورونا جديدة".

وأوضح الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، أن فيروس هانتا اكتُشف عام 1978، وهو فيروس يختلف عن فيروس كورونا رغم أن مصدر الفيروسين واحد وهو الأصل الحيواني.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية حذرت من هذا الفيروس؛ لأنه يؤدي إلى نسب وفاة عالية، لا سيما إذا ما قورن بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن فيروس هانتا ينتقل من القوارض وذلك عن طريق إفرازاتها أو بولها عبر استنشاق الهواء أو لمس العين أو الأنف، موضحًا أن هناك نوعًا واحدًا من هذا الفيروس يمكن أن ينتقل من شخص إلى شخص آخر.