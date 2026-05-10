لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار الوقود.. شباب النواب توصي بزيادة ميزانية هيئة إستاد القاهرة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة النائب محمد مجاهد ،وزارة الشباب بضرورة إعداد خطة متكاملة لتعظيم الإيرادات الذاتية لهيئة استاد القاهرة من خلال الاستثمار الأمثل للأصول والمنشآت ورفع كفاءة استغلال المساحات التجارية والإعلانية.



وطالب رئيس اللجنة خلال مناقشة ميزانية هيئة استاد القاهرة ، مسؤولي الهيئة العمل على خفض عجز النشاط المرحل تدريجيًا عبر ترشيد المصروفات التشغيلية وزيادة العوائد الاستثمارية بما يحقق التوازن المالي للهيئة للإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال والتجديد للحفاظ على الأصول ورفع كفاءة المنشآت الرياضية التابعة للهيئة.

أسباب ارتفاع بعض بنود المصروفات التشغيلية

كما أوصت اللجنة دراسة أسباب ارتفاع بعض بنود المصروفات التشغيلية والاستهلاكات ووضع آليات للحد من زيادتها مستقبلًا، فضلا عن التوسع في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية والفنية الكبرى لتعظيم موارد الهيئة ودعم السياحة الرياضية.



وشدد اللجنة علي اعداد رؤية تسويقية واستثمارية حديثة للهيئة تتناسب مع مكانة استاد القاهرة كأحد أكبر الصروح الرياضية في المنطقة وتعزيز نظم الحوكمة والرقابة الداخلية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى كفاءة مالية وإدارية.



وأوصت لجنة الشباب بزيادة مكافأت العاملين بهيئة استاد القاهرة، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة في أداء الاعمال والمهام المكلفين بها، على أن تكون هذه المكافأت بعيدة عن المرتبات والمستحقات المالية الأساسية الخاصة بهم.

قيام لجنة الشباب والرياضة بعمل زيارة ميدانية لتفقد المشروعات الاستثمارية التي تم الانتهاء منها بهيئة استاد القاهرة الدولي.

وطالبت وزارة التخطيط والمالية بقياس أثر الاعتمادات المالية التي تخصصها للبرامج والأنشطة الخاصة بقطاعي الشباب والرياضة.

وفيما يتعلق بالاعتمادات المالية ، أوصت لجنة الشباب وزارة المالية بضرورة العمل على:

زيادة تقديرات مجموعة ( 1 ) خامات ومواد ووقود وقطع غيار بمشروع قانون ربط موازنة "الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي" للسنة المالية 2026/2027 بنحو 11.898.000 (أحد عشر مليونًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) لتصل إلى 22.270.000 (اثنان وعشرون مليونًا ومائتان وسبعون ألف جنيه) بدلا من تقديرات وزارة المالية لذات المجموعة البالغة نحو 10.372.000 (عشرة ملايين وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف جنيه)، وذلك لمواجهة الزيادات الطارئة والمستمرة في أسعار المحروقات وزيادة معدلات التضخم و زيادة أسعار الخامات والوقود والزيوت وزيادة أسعار متطلبات إقامة الأنشطة بالهيئة والمستلزمات الاخري ، وكذلك زيادة قيمة استهلاك ( الكهرباء والمياه 000 الخ ) ، وارتفاع تكلفة عقود الصيانة وخدمات ( النظافة – الأمن والحراسة –و000 الخ ).

كما أوصت بزيادة تقديرات مجموعة الأجور بمشروع قانون ربط موازنة "الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي" للسنة المالية 2026/2027 بنحو 5.163.000 (خمسة ملايين ومائة وثلاثة وستون ألف جنيه) لتصل إلى 56.078.000 (ستة وخمسون مليونًا وثمانية وسبعون ألف جنيه) بدلا من تقديرات وزارة المالية لذات المجموعة البالغة نحو 50.915.000 (خمسون مليونًا وتسعمائة وخمسة عشر ألف جنيه)، وذلك لمواجهة التعديلات الحتمية التي تطرأ في بند الأجور ، وكذلك مواجهة زيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين.



وطالبت لجنة الشباب بمجلس النواب ، زيادة تقديرات مجموعة (3) المصروفات بمشروع قانون ربط موازنة "الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي" للسنة المالية 2026/2027 بنحو 21.667.000 (واحد وعشرون مليونًا وستمائة وسبعة وستون ألف جنيه) لتصل إلى 76.248.000 (ستة وسبعون مليونًا ومائتان وثمانية وأربعون ألف جنيه) بدلا من تقديرات وزارة المالية لذات المجموعة البالغة نحو 54.581.000 (أربعة وخمسون مليونًا وخمسمائة وواحد وثمانون ألف جنيه)، وذلك لمواجهة زيادة أسعار ومتطلبات الصيانة، والصرف منها على مصروف الإهلاك وعلى رسوم تراخيص وسائل النقل والانتقالات الخاصة بالهيئة.

وفيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية ، أوصت اللجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة العمل على زيادة تقديرات " الاستخدامات الاستثمارية" بمشروع خطة "الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي" للسنة المالية 2026/2027 لتصل إلى 251.200.000 (مائتان واثنان وخمسون مليونًا ومائتان ألف جنيه) بدلا من تقديرات وزارة التخطيط البالغة نحو 215.200.000 (مائتان وخمسة عشر مليونًا ومائتان ألف جنيه).



وطالبت بزيادة تقديرات " التحويلات الرأسمالية" بمشروع خطة "الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي" للسنة المالية 2026/2027 لتصل إلى 98.360.000 (ثمانية وتسعون مليونًا وثلاثمائة وستون ألف جنيه) بدلا من تقديرات وزارة التخطيط البالغة نحو 24.562.000 (أربعة وعشرون مليونًا وخمسمائة واثنان وستون ألف جنيه) وذلك للوفاء بخطط وطموحات الدولة بشأن إقامة الأنشطة الرياضية العالمية والعربية والإفريقية والمحلية بالصورة اللائقة والمشرفة