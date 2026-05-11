سحر للقلب الدماغ والأمعاء.. احرص على تناول هذه الفاكهة

العنب غني بمركبات تدعم صحة الدماغ والقلب والجهاز الهضمي في آن واحد، فهو غني بالبوليفينولات، وهي مركبات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة ومضادات للالتهابات.

وفقا لخبراءالصحة، تساعد هذه المركبات على حماية خلايا الجسم من التلف وتقليل الإجهاد الداخلي. وعلى عكس المكملات الغذائية أو المساحيق، تحصل على كل هذه الفوائد في صورتها الطبيعية سهلة الامتصاص بمجرد تناول الثمرة.

كيف يفيد العنب الجسم

الدماغ

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العنب، وخاصةً في الأصناف الداكنة كالعنب الأحمر والأسود، على حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي. مع مرور الوقت، قد يدعم ذلك الذاكرة والتركيز والوظائف الإدراكية بشكل عام. ليس هذا حلاً فورياً، ولكنه نوع الدعم البطيء والثابت الذي يحتاجه دماغك فعلاً.

القلب

يحتوي العنب على مركبات تساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء وتحسين وظائفها، مما يدعم ضغط الدم والدورة الدموية بشكل صحي. كما رُبط العنب بتحسين توازن الكوليسترول، مما يجعله إضافة فعّالة لصحة القلب. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالعنب

الجهاز الهضمي

يُسهم أيضاً في تحسين صحة الأمعاء من خلال دعم البكتيريا النافعة في الميكروبيوم. ولا تقتصر فوائد الأمعاء الصحية على تحسين الهضم فحسب، بل تؤثر أيضاً على كيفية امتصاص الجسم للعناصر الغذائية، بل وتؤثر على المزاج ووظائف الدماغ من خلال العلاقة بين الأمعاء والدماغ.

ما يُميّز العنب هو تكامل فوائده الصحية. فبدلاً من التركيز على جانب واحد فقط من الصحة، يدعم العنب أنظمة متعددة في آن واحد. وهذا ما يُشير إليه خبراء التغذية بتأثير "مصفوفة الغذاء"، حيث يُصبح مزيج العناصر الغذائية في الغذاء الكامل أكثر فعالية من المكونات المنفردة.

لا يوجد أي تعقيد في إضافة العنب إلى نظامك الغذائي. يكفي تناول وعاء من العنب كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطة، أو تناوله مع وجبة رئيسية، لتبدأ بملاحظة فوائده على المدى الطويل. يتميز العنب الداكن باحتوائه على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة، ولكن جميع أنواعه لها فوائدها. لذا، في المرة القادمة التي ترغب فيها بتناول شيء "أكثر إثارة"، قد يكون من المفيد إعادة النظر فيما هو أمامك. فبينما لا يسعى العنب إلى إبهارك، إلا أنه يؤدي بهدوء الوظيفة التي يحتاجها جسمك فعلاً.

المصدر: timesnownews.