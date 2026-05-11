قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقوبات الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس.. تحذير عاجل للطلاب
موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 مايو
بدء التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي اليوم.. والتعليم تكشف شروط النجاح
بدءاً من اليوم.. روسيا والسعودية تفتحان الأبواب للسياح دون تأشيرات
قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026
مقـ.تل جندي إسرائيلي خلال مواجهات في جنوب لبنان
سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 11-5-2026 في مصر
سعر ومواصفات أي كار V27 موديل 2026 في السعودية
بشرى للمواطنين.. الزراعة: فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي خلال أيام العيد مجانا
تحالف دولي جديد لحماية الملاحة.. 40 دولة تبحث تأمين مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عقوبات الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس.. تحذير عاجل للطلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت الإدارات التعليمية أنه لا تهاون في مكافحة الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، مؤكدة أنها تحذر جميع الطلاب من محاولة الغش .

وفي هذا السياق ، أكدت الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الانضباط داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس ، مشددة على التصدي بكل حزم لأي محاولات غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.

وقالت مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أن هناك تعليمات من وزارة التربية والتعليم على تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص على عقوبات رادعة ضد كل من يحاول الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة، خاصة بإستخدام الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أي وسائل إلكترونية حديثة ، مؤكدةً أن هذه العقوبات تشمل:

  • إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا.
  • الحرمان من الامتحانات لفترات قد تصل إلى عامين.
  • الغرامات المالية الكبيرة.
  • المساءلة القانونية والحبس طبقًا للقانون.
  • مصادرة أي أجهزة إلكترونية يتم ضبطها داخل اللجنة.

كما أكدت مدير إدارة الهرم التعليمية ، على منع دخول الطلاب أو الملاحظين أو أي من القائمين على العملية الامتحانية بالهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 ، حتى وإن كانت مغلقة، وذلك حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والانضباط الكامل.

وحذرت مدير إدارة الهرم التعليمية ، السادة الملاحظين والمعاونين من التهاون في تنفيذ التعليمات، أو اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مشيرةً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية ضد أي مخالفة يتم رصدها.

كما أصدرت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، بيانا رسميا ، قالت خلاله : يعاقب القانون رقم 205 لسنة 2020 كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات ، موضحة أن العقوبة حسب القانون : الحبس من سنتين إلى 7 سنوات ، وغرامة مالية من 100,000 جنيه إلى 200,000 جنيه.

كما أشارت  إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ،إلى أنه يُعاقب كل من يحمل أجهزة اتصال (مثل الهاتف المحمول أو أجهزة إرسال/استقبال) داخل لجنة الامتحان بقصد الغش أو المساعدة في الغش ، بغرامة من 5,000 إلى 10,000 جنيه ، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

وأضافت  إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، ينص القانون على حرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور الذي يليه خلال نفس العام الدراسي، ويُعد راسبا في جميع المواد.

امتحانات الغش في امتحانات الغش مكافحة الغش امتحانات الترم الثاني 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

ترامب

ترامب يتوعد إيران بهذا الأمر

وحدات سكنية

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين.. خطوات التسجيل بدون أخطاء

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

ترشيحاتنا

السيارات الكهربائية

نواب: التحول للسيارات الكهربائية خطوة لإعادة تشكيل منظومة النقل وترشيد الإنفاق

السيارات الكهربائية

برلماني: التحول للسيارات الكهربائية خطوة استراتيجية لتحديث منظومة النقل

السيارات الكهربائية

برلماني: التحول للسيارات الكهربائية فرصة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الضغط على الدولار

بالصور

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

مى كساب واوكا
مى كساب واوكا
مى كساب واوكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد