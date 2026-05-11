عقوبات الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس.. تحذير عاجل للطلاب

أعلنت الإدارات التعليمية أنه لا تهاون في مكافحة الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، مؤكدة أنها تحذر جميع الطلاب من محاولة الغش .

وفي هذا السياق ، أكدت الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الانضباط داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس ، مشددة على التصدي بكل حزم لأي محاولات غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.

وقالت مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أن هناك تعليمات من وزارة التربية والتعليم على تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص على عقوبات رادعة ضد كل من يحاول الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة، خاصة بإستخدام الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أي وسائل إلكترونية حديثة ، مؤكدةً أن هذه العقوبات تشمل:

إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا.

الحرمان من الامتحانات لفترات قد تصل إلى عامين.

الغرامات المالية الكبيرة.

المساءلة القانونية والحبس طبقًا للقانون.

مصادرة أي أجهزة إلكترونية يتم ضبطها داخل اللجنة.

كما أكدت مدير إدارة الهرم التعليمية ، على منع دخول الطلاب أو الملاحظين أو أي من القائمين على العملية الامتحانية بالهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 ، حتى وإن كانت مغلقة، وذلك حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والانضباط الكامل.

وحذرت مدير إدارة الهرم التعليمية ، السادة الملاحظين والمعاونين من التهاون في تنفيذ التعليمات، أو اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مشيرةً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية ضد أي مخالفة يتم رصدها.

كما أصدرت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، بيانا رسميا ، قالت خلاله : يعاقب القانون رقم 205 لسنة 2020 كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات ، موضحة أن العقوبة حسب القانون : الحبس من سنتين إلى 7 سنوات ، وغرامة مالية من 100,000 جنيه إلى 200,000 جنيه.

كما أشارت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ،إلى أنه يُعاقب كل من يحمل أجهزة اتصال (مثل الهاتف المحمول أو أجهزة إرسال/استقبال) داخل لجنة الامتحان بقصد الغش أو المساعدة في الغش ، بغرامة من 5,000 إلى 10,000 جنيه ، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

وأضافت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، ينص القانون على حرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور الذي يليه خلال نفس العام الدراسي، ويُعد راسبا في جميع المواد.