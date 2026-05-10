شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة مجددًا أنباء تزعم انفصال الإعلامية وفاء الكيلاني عن زوجها الفنان السوري تيم حسن، في شائعة ليست الأولى من نوعها التي تطال الثنائي منذ زواجهما.



ورغم انتشار هذه المزاعم على نطاق واسع، لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين ينفي أو يؤكد ما يتم تداوله، كما لم تظهر أي دلائل حديثة تدعم هذه الأنباء.

إشاعات طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

وتُعد هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات تتعلق بحياة الثنائي الخاصة، إذ سبق أن طالتهم مزاعم مماثلة خلال فترات مختلفة.

فى سبتمبر 2022 ، خرج الفنان تيم حسن لأول مرة عن صمته ورد على شائعات انفصاله عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقال تيم حسن، خلال لقاء مع برنامج «صباح الخير يا عرب»، المذاع عبرmbc: «هذه الأشياء لا ألتفت لها ولا وفاء تلتفت لها، والحمد لله، الله يخليها لي ويخليلكم كل حبايبكم، وأنا آخذ رأيها في أعمالي، هي صاحبة رأي وناقدة فنية بامتياز وعندها تراكم من المشاهدات السينمائية والتليفزيونية فاجأني، هي سند حقيقي وكل مشوار الحياة الناجح يكون بوجود الشريك الصحيح والاحتواء والحب الحقيقي».

وفى يناير ٢٠٢٥ ، كشفت الإعلامية وفاء الكيلاني سر غياب زوجها تيم حسن عن مهرجان جوى اوردز وتحدثت عن أنباء انفصالها عنه .

وقالت وفاء الكيلاني :" إن زوجي تيم حسن تغيب عن الحضور بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الرمضاني ، نافية في الوقت ذاته خبر انفصالهم".

وحتى الآن، يلتزم كل من وفاء الكيلاني وتيم حسن الصمت تجاه ما يتم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي تعليق أو نفي مباشر للشائعات المتداولة.

زواج وفاء الكيلاني وتيم حسن

يُذكر أن زواج الثنائي عام 2017 كان من أكثر الزيجات التي حظيت باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، وما زال يحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور حتى اليوم.