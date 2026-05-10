محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

احتفل الفنان محمد رضوان ، بعقد قران نجله ياسين على فتاة من خارج الوسط الفني ، وسط أجواء عائلية وحضور عدد من نجوم الفن.

وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين، من بينهم بيومي فؤاد، والمؤلف محمود حمدان، والفنان محمد صلاح آدم، والفنان حسام داغر.

ويأتي ذلك بعد فترة من احتفال محمد رضوان بخطوبة ابنته ريم، والتي شهدت أيضًا حضور عدد من المقربين وأصدقاء العائلة.

فيلم «خلي بالك على نفسك»

وعلى الجانب الفني، يشارك محمد رضوان في فيلم «خلي بالك على نفسك» إلى جانب أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول زوجين يواجهان العديد من الأزمات والمواقف غير المتوقعة.