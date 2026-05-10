الكلاسيكو.. برشلونة يتقدم بثنائية على ريال مدريد في الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة بهدفين نظيفين على نظيره ريال مدريد، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما (الكلاسيكو)، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإسباني.

وسجل راشفورد هدف أول رائع في الدقيقة 8 من ركلة حرة مباشرة، ثم أضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 18.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جيرارد مارتين، باو كوبارسي، إريك جارسيا.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، بابلو جافي، فيرمين لوبيز، داني أولمو، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: فيران توريس

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، دين هويسين، أنطونيو روديجر، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا