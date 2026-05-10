الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«كنت فاكرة الجواز أمان».. ضحية تعنيف زوجها بالدقهلية تروي تفاصيل صادمة من المعاناة والنجاة

أمل ضحية التعذيب
أمل ضحية التعذيب
محمد البدوي

روت أمل، ضحية تعنيف زوجها بمحافظة الدقهلية، تفاصيل مؤلمة عن فترة زواجها التي انتهت بالطلاق بعد تعرضها لأذى نفسي وجسدي، مؤكدة أنها كانت تبحث فقط عن الاستقرار وتكوين أسرة هادئة، لكنها وجدت نفسها داخل تجربة قاسية مليئة بالخوف والمعاناة.

سبب التضييق عليها 

وقالت أمل، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، إنها لم تفهم سبب التضييق عليها رغم أن أشقاء زوجها يعيشون حياة مستقرة وطبيعية، موضحة أن فارق العمر الكبير بينهما كان أحد الأمور التي لم تدرك أبعادها الحقيقية إلا بعد عقد القران.

وأضافت أن زوجها أخفى عمره الحقيقي عنها، حيث أخبرها أنه يبلغ 31 عامًا، بينما اكتشفت لاحقًا أنه في السابعة والثلاثين، مشيرة إلى أن بياناته على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تؤكد نفس العمر الذي أخبرها به.

وأوضحت أمل أنها منذ صغرها كانت تتحمل مسؤوليات كبيرة وتعمل باستمرار أملاً في أن تجد الراحة بعد الزواج، لكنها فوجئت بمعاملة قاسية فاقت توقعاتها، مؤكدة أنها تعرضت للعنف الجسدي بشكل متكرر.

 تعرضها للضرب والاعتداء

وكشفت عن تعرضها للضرب والاعتداء داخل منزل الزوجية، قائلة إن زوجها تسبب في إصابات واضحة بوجهها، كما اعتدى عليها بشكل عنيف عندما حاولت الهروب والاستنجاد بأسرتها، مشيرة إلى أنها شعرت وقتها بأنها كانت على وشك فقدان حياتها.

عقد جلسة عرفية 

وأكدت أنها لجأت إلى أسرتها طلبًا للحماية، قبل أن يتم عقد جلسة عرفية بين الطرفين انتهت بالحصول على ضمانات ووقوع الطلاق بعد فترة قصيرة.

معاناة صعبة عاشتها

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الطلاق كان نهاية لمعاناة صعبة عاشتها، موضحة أنها قررت بدء حياة جديدة بعيدًا عن التجربة القاسية التي مرت بها.

