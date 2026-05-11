أستاذ طب نفسي: علاج الاكتئاب مبكرا يقي من أفكار الانتـ.حار

أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن بعض حالات الاكتئاب تتطلب التدخل الطبي والمتابعة مع طبيب نفسي، خاصة في الحالات التي قد تتطور إلى أفكار انتحارية إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

وقال محمد المهدي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن هناك بعض المشكلات النفسية البسيطة التي يمكن تجاوزها من خلال الدعم الأسري والاجتماعي أو مع مرور الوقت، دون الحاجة إلى تدخل علاجي متخصص، إلا أن الحالات الأكثر حدة تستوجب استشارة طبيب نفسي.

انتشار استخدام مفاهيم نفسية بشكل مبالغ فيه

وأشار أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في الترويج لعدد من المصطلحات والمفاهيم النفسية بصورة غير دقيقة، مثل وصف بعض العلاقات بأنها «توكسيك»، ما أدى إلى انتشار استخدام مفاهيم نفسية بشكل مبالغ فيه أو بعيد عن المعنى العلمي الحقيقي.