أخبار الوادي الجديد| المحافظ تلتقي نائب وزيرة التضامن.. ترقيم أشجار الـ100 مليون شجرة بواحة باريس

شهدت محافظة الوادي الجديد على مدار الساعات الماضية، عدة فعاليات علي مدار اليوم، كان من أهمها.

خلال زيارتها للمحافظة

محافظ الوادي الجديد تلتقي نائب وزيرة التضامن الاجتماعي

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، المهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها للمحافظة؛ لتدشين المشروع التدريبي لمسيرات الحضانات بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، وذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وراندا فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، وإنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ومحمد منير مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد ولفيف من مسئولي الوزارة.

وخلال اللقاء ثمنت المحافظ، الدور الذي تضطلع به الوزارة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الإعاقة، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، لاسيّما دورها البارز في المشروعات الاجتماعية والتنموية والتي تتكلل اليوم بتدشين المشروع التدريبي " لميسرات الحضانات بمحافظة الوادى الجديد" بالتعاون مع هيئة " الجايكا"، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة الطفولة المبكرة وفق النموذج الياباني المتطور والذي يستهدف 100 ميسرة حضانة في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي في النهوض بملف الطفولة المبكرة والاستثمار في الكوادر البشرية كركيزة أساسية لتنمية مهارات الطفل، وتوطين الكفاءة من الكوادر البشرية من أبناء المحافظة.

كما بحثا الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالتعاون مع الوزارة ومن بينها التوسع في الاستفادة من نتائج الحصر الوطني للحضانات بالمحافظة، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة بها و دعم الحضانات المتعثرة، والتنسيق لافتتاح عدد من الحضانات التي تتسق مع النظام التعليمي الياباني قبل مرحلة المدرسة، و دفع معدلات التنفيذ بمشروعات وقف النخيل الخيري الذي تنفذه الوزارة وفقًا لبروتوكولات التعاون الموقّعة؛ لصالح دعم الأسر الأكثر احتياجًا و مستفيدي تكافل وكرامة.

وشهد اليوم الأول من الزيارة تفقد نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها حضانة العبور بمركز الخارجة التابعة لمؤسسة التكافل بالوادى الجديد، حيث أطلعت على الأنشطة والخدمات المقدمة داخل الحضانة التي تخدم نحو 65 طفلًا وطفلة من عمر يوم وحتى 4 سنوات.

الوادي الجديد تبدأ ترقيم أشجار مبادرة الـ100 مليون شجرة بواحة باريس

بدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تنفيذ منظومة "التكويد والترقيم" الشاملة للأشجار التي جرى زراعتها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة الرئاسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروعات البيئية والخدمية، وضمان استدامة المشروعات القومية ذات البعد البيئي.

قاعدة بيانات دقيقة للأشجار

وشهدت المرحلة الأولى من المنظومة بدء الفرق الميدانية في تركيب لوحات معدنية مرقمة على الأشجار بمختلف المواقع المستهدفة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تتضمن حصر الأشجار وتوثيق مواقعها وحالتها الصحية، بما يساهم في تحسين أعمال الرعاية والمتابعة الدورية.

وأكد على نجاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، أن منظومة التكويد الجديدة تستهدف الحفاظ على الثروة النباتية التي جرى إضافتها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة الميدانية وتحقيق أعلى درجات الاستفادة البيئية والجمالية داخل المدينة.

وأوضح نجاح، أن أعمال الترقيم والتكويد تأتي في إطار تنفيذ منظومة متكاملة تهدف إلى حصر جميع الأشجار ومتابعة حالتها الصحية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفذ وفق أعلى معايير الدقة لضمان تحقيق المستهدفات القومية للمبادرة الرئاسية.



وأضاف أن التوسع في تطبيق المنظومة الرقمية يسهم في الحفاظ على الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضاري، إلى جانب دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.

وتُعد مبادرة 100 مليون شجرة واحدة من أبرز المبادرات البيئية التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف زيادة الرقعة الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، حيث تستهدف زراعة ملايين الأشجار بمختلف المحافظات، بالتوازي مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



كما أكدت وزارة التنمية المحلية في بيانات سابقة أن المبادرة تسهم في تحسين البيئة وتقليل آثار التغيرات المناخية داخل المدن والمراكز.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الوادي الجديد



نفذت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، بالتنسيق مع مديرية التموين بالخارجة، حملة تفتيشية موسعة على محال بيع الأسماك والمنتجات الغذائية، أسفرت عن ضبط 39 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وبفحصها تبيّن عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط لحوم مجهولة المصدر

وأكدت محافظة الوادي الجديد في بيان، أنه على الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيها حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام المتابعة على تداول السلع الغذائية.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية المشتركة؛ لضبط الأسواق والتصدي لتداول الأغذية غير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة.