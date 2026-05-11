الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إعلام إيراني: المقترح الأمريكي يرقى إلى مستوى رضوخ طهران لمطالب ترامب

محمود عبد القادر

صعدت وسائل إعلام إيرانية من لهجتها تجاه المقترح الأمريكي الأخير، معتبرة أنه “يرقى إلى مستوى رضوخ إيران لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبالغ فيها”، في وقت كشفت فيه تفاصيل الرد الإيراني الذي تضمن شروطاً سياسية واقتصادية وأمنية واسعة.

وبحسب التقارير، شدد المقترح الإيراني على ضرورة دفع الولايات المتحدة تعويضات عن الأضرار التي خلفتها الحرب، إلى جانب الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج، باعتبار ذلك خطوة أساسية قبل أي تفاهمات جديدة بين الجانبين.

كما أكدت طهران في ردها ضرورة الحفاظ على السيادة الإيرانية الكاملة على مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بحركة الملاحة والطاقة في المنطقة.

وفي تطور ميداني متزامن، أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية إسقاط طائرة استطلاع مسيرة جنوب غربي البلاد، دون الكشف عن الجهة التي تتبع لها الطائرة، بينما اعتبرت وسائل إعلام محلية أن الحادث يعكس استمرار حالة التأهب العسكري في البلاد.

وقلل مصدر إيراني مطلع، في تصريحات نقلتها وكالة وكالة تسنيم، من أهمية موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض للرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مؤكداً أن “رد فعل ترامب لا يهم”، وأن عدم رضاه عن أي خطة “غالباً ما يكون دليلاً على أنها أفضل”.

وأضاف المصدر أن “لا أحد في إيران يعمل على صياغة خطط بهدف إرضاء الرئيس الأمريكي”، في إشارة إلى تمسك طهران بمواقفها خلال المفاوضات الجارية.

وكان ترامب قد أعلن رفضه الكامل للرد الإيراني، قائلاً عبر منصة “تروث سوشيال” إنه اطلع على رد ما وصفهم بـ”ممثلي إيران”، مضيفاً: “لا يعجبني هذا الرد، بل هو مرفوض تماماً”.

وفي سياق متصل، كشف ترامب أنه ناقش الرد الإيراني مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي وصفه بـ”الودي للغاية”، بحسب ما أورده موقع أكسيوس.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المحادثات تناولت تطورات الملف الإيراني والمبادرة الأميركية المطروحة، مؤكداً أن العلاقة مع نتنياهو “جيدة للغاية”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إدارة المفاوضات مع طهران “مسؤوليته المباشرة”.

ولم يوضح ترامب ما إذا كانت واشنطن ستواصل المسار الدبلوماسي مع إيران أو ستتجه نحو خيارات أكثر تصعيداً، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات متعددة بشأن مستقبل الأزمة.

مى كساب واوكا
