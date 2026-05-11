الغربية: إزالة 32 حالة تعد على أراضي طرح نهر النيل بفرع رشيد ضمن المشروع القومي لضبط النيل

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال إزالة التعديات الواقعة على أراضي طرح نهر النيل بنطاق فرع رشيد، وذلك ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل وحماية مجراه من أي تعديات.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن إزالة 32 حالة تعدٍّ على مساحة تُقدَّر بنحو 761.5 مترًا مربعًا، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري ومديرية أمن الغرببة والأجهزة التنفيذية المعنية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن الدولة مستمرة في مواجهة أي تعديات على أراضيها، وخاصة الأراضي الواقعة على مجرى نهر النيل، باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بها.

وفي الختام، أكد المحافظ على عدم التهاون مع أي تعديات على أراضي طرح نهر النيل، واستمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل حسم لاسترداد حقوق الدولة.