انطلاق فعاليات دورة الأكاديمية العسكرية لتأهيل الكوادر بمحافظة البحر الأحمر ​

​بدأت اليوم فعاليات دورة الأكاديمية العسكرية بمحافظة البحر الأحمر، والتي تهدف إلى تأهيل وتنمية مهارات الكوادر البشرية ورفع كفاءتها الإدارية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الأكاديمية العسكرية لتطوير الأداء المؤسسي.

​وعلى هامش انطلاق الدورة، استقبل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد إبراهيم كركيت، استشاري إعداد القادة والتطوير المؤسسي، حيث تناول اللقاء أهمية البرامج التدريبية في صقل مهارات العاملين وتطوير قدراتهم القيادية.

​وشهد اليوم الأول للدورة استعراض محاور علمية وتطبيقية ركزت على مراحل وخطوات اتخاذ القرار، وآليات تكوين فرق العمل، وصولاً إلى القواعد المتبعة لاتخاذ القرار السليم، بما يضمن تعزيز قدرة المشاركين على التعامل مع المهام الإدارية بكفاءة.

​وتعد هذه الدورة إضافة لمنظومة بناء الإنسان وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتأتي ضمن خطة المحافظة المستمرة للاستثمار في العنصر البشري والاستفادة من الخبرات المتخصصة، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.