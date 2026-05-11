السيسي وماكرون وزعماء أكثر من 30 دولة إفريقية يشاركون بقمة إفريقيا – فرنسا بنيروبي

يشارك السيد عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل وماكرون وقادة أكثر من 30 دولة إفريقية بقمة إفريقيا - فرنسا التي انطلقت بالعاصمة الكينية نيروبي اليوم / الاثنين / تحت شعار " إفريقيا إلى الأمام" لبحث سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين فرنسا والدول الإفريقية.

ويشارك بالقمة - التي تستمر لمدة يومين - أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الاتحاد الإفريقى وقادة الأعمال والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية وممثلو قطاع الأعمال الإفريقي والفرنسي.

ويتضمن جدول أعمال القمة قضايا السلام والأمن، وتفعيل التمويل المستدام وإصلاح النظام المالي الدولي، والتحولات في قطاع الطاقة والتصنيع الأخضر وتطوير الاقتصاد الأزرق والبنية التحتية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، والصحة.

من جانبها، أعلنت وزارة الشئون الخارجية الكينية أن القمة، التي يشارك فيها زعماء فرنسا والدول الإفريقية وقادة الأعمال بجانب المستثمرين وشركاء التنمية، سوف تناقش قضايا التجارة والاستثمارات والابتكارات والتغيرات المناخية والتكامل الإقليمي .

وأشارت الخارجية الكينية - في بيان لها - إلى أن القمة ستركز على تعزيز التعاون بين إفريقيا وفرنسا ودفع الحوار بشأن قضايا الاستثمار والتجارة .

وتهدف مبادرة "إفريقيا إلى الأمام 2026" إلى دفع عجلة الابتكار، وتعزيز الشراكات، ودعم النمو المستدام والشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة، بدءًا من التنمية الاقتصادية وصولًا إلى الحوكمة العالمية.