الشهابي: المدارس المصرية في القرن الماضي كانت "يابانية" بطبعها.. والتعليم سيظل "يحبو" بدون موازنة حقيقية

​وجه النائب ناجي الشهابي تحية تقدير للواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، والنائبة ولاء هرماس، على إثارة ملف التعليم من خلال طلبات المناقشة العامة.

وتساءل "الشهابي" خلال كلمته بالجلسة العامة بحدة: "أين نحن من تطبيق الدستور المصري؟"، مؤكداً أن منظومة التعليم ستظل "تحبو" ولن تشهد طفرة حقيقية طالما لم يتم الالتزام بنسبة الإنفاق المقررة دستويا.

​وفي مقارنة لافتة، استعاد النائب "العصر الذهبي" للتعليم المصري، موضحاً أن المدرسة المصرية في الخمسينيات والقرن الماضي كانت تضاهي في جودتها وانضباطها المدارس اليابانية الحالية، بل إن جوهر النظام الياباني كان يُطبق بالفعل داخل المدارس الحكومية آنذاك، مما يستوجب استعادة تلك الريادة بدلاً من مجرد محاكاة تجارب خارجية.