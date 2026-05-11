بعد سنوات من التجريب.. ركان مياسي يُطلق أول فيلم روائي طويل له في كان

يواصل المخرج والكاتب والمنتج الفلسطيني ركان مياسي حضوره في السينما العالمية من خلال مشروعه السينمائي الجديد «Yesterday The Eye Didn’t Sleep» أو البارح العين ما نامت، وهو أول فيلم روائي طويل له، والذي يقدّمه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، بعد مسيرة لافتة من الأفلام القصيرة.



وينتمي ركان مياسي إلى جيل من السينمائيين الذين يشتغلون على اللغة البصرية جنبا إلى الموضوعات الشائكة في السينما الفلسطينية، وغالبا ما يقدم أعمالاً تمزج بين الواقع السياسي والتأمل الإنساني.



ولد ركان في ألمانيا وينحدر من أصول فلسطينية، ويقيم حالياً في بروكسل، درس السينما وعلم النفس في لبنان، قبل أن يتابع تدريبه السينمائي مع المخرج الإيراني الشهير عباس كيارستمي في الأكاديمية الآسيوية للأفلام في كوريا الجنوبية، كما نال درجة الماجستير في صناعة الأفلام من مدرسة LUCA للفنون في بلجيكا، وخضع لاحقاً لتدريب سينمائي مع المخرج المجري الكبير بيلا تار في بودابست.



عرف الجمهور والنقاد ركان مياسي من خلال سلسلة من الأفلام القصيرة التي لاقت نجاحاً دولياً، من بينها فيلم «Roubama» الذي اختير رسمياً في مهرجان لوكارنو السينمائي عام 2012، وفيلم «Bonboné» الذي تناول قضية تهريب النطف من السجون الإسرائيلية، وعُرض للمرة الأولى عالمياً في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2017، قبل أن يعرض بمهرجان دبي السينمائي ويحصد أكثر من 30 جائزة دولية.



ويأتي فيلم «Yesterday The Eye Didn’t Sleep» بوصفه محطة مفصلية في مسيرة ركان مياسي، حيث ينتقل من الفيلم القصير إلى الروائي الطويل مع الحفاظ على هويته البصرية الخاصة، التي تمزج بين الحلم والذاكرة والأسئلة السياسية والإنسانية المرتبطة بالتجربة الفلسطينية.