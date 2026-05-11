قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسى يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة "إفريقيا-فرنسا" بكينيا
شقى السنة راح.. روايات الشهود تكشف تفاصيل صادمة حول حريق محصول القمح في قرية النعامنة بمنيا القمح
«قفزه فوق الأسطح لم تُنقذه».. سقوط صياد الجبيل بـ80 قطعة حشيش وحكم رادع من جنايات جنوب سيناء
تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات
نائبة في البرلمان الأوروبي: لن نسمح باستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان
مدبولي يتفقد توسعات مصنع للمواد اللاصقة باستثمارات 26 مليون دولار في أكتوبر
الرئيس السيسي يصل العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا–فرنسا
مصر تواصل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.. تفاصيل
الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا – فرنسا
أمام أولادها.. المؤبد لعامل أنهى حياة زوجته خنقا في المنوفية
الإسكان: إعادة فتح باب تلقي التظلمات على شقق سكن لكل المصريين7حتى 18 مايو
مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن قبل عيد الأضحى.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

%2.8 ارتفاعا في مؤشر أسعار المنتجين بالصين في أبريل الماضي

2.8 % ارتفاعا في مؤشر أسعار المنتجين بالصين في أبريل الماضي
2.8 % ارتفاعا في مؤشر أسعار المنتجين بالصين في أبريل الماضي
أ ش أ

 قالت الهيئة الصينية للإحصاء اليوم /الاثنين/ إن مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضي.
و ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.7 % في أبريل الماضي، مقارنة بالمستوى المسجل في مارس الماضي والبالغ 1 في المائة.
وعزت الإحصائية فى الهيئةالصينية للإحصاء دونغ لي جيوان، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين إلى ثلاثة عوامل رئيسية، وهي ارتفاع الأسعار في القطاعات المحلية المرتبطة بالنفط نتيجة لتحركات الأسعار العالمية، وزيادة الطلب في بعض الصناعات المحلية، والتحسن المستمر في نظام المنافسة السوقية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار أو تراجعها بشكل طفيف في القطاعات ذات الصلة.

الهيئة الصينية للإحصاء مؤشر أسعار المنتجين في الصين تكاليف السلع بوابة المصنع الهيئةالصينية للإحصاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

امام عاشور

طه إسماعيل ينتقد إمام عاشور: الموهبة وحدها لا تكفي ويحتاج للانضباط

اتحاد الكرة

رسميا .. حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

محمد صلاح

صحيفة ذا صن تكشف مستقبل محمد صلاح بعد الرحيل عن ليفربول

بالصور

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

تحذير للمصريين.. تناول الطعمية يوميا يصيبك بهذا المرض

الطعمية
الطعمية
الطعمية

بعد عملية التجميل.. داليا البحيري كأنها في العشرينات في آخر ظهور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد