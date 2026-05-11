2.8 % ارتفاعا في مؤشر أسعار المنتجين بالصين في أبريل الماضي

قالت الهيئة الصينية للإحصاء اليوم /الاثنين/ إن مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضي.

و ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.7 % في أبريل الماضي، مقارنة بالمستوى المسجل في مارس الماضي والبالغ 1 في المائة.

وعزت الإحصائية فى الهيئةالصينية للإحصاء دونغ لي جيوان، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين إلى ثلاثة عوامل رئيسية، وهي ارتفاع الأسعار في القطاعات المحلية المرتبطة بالنفط نتيجة لتحركات الأسعار العالمية، وزيادة الطلب في بعض الصناعات المحلية، والتحسن المستمر في نظام المنافسة السوقية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار أو تراجعها بشكل طفيف في القطاعات ذات الصلة.