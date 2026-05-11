وزير التعليم: إنشاء المدارس اليابانية في مصر سيصل إلى 100 مدرسة سبتمبر المقبل

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن التجربة اليابانية في بناء الإنسان رائدة على مستوى العالم، وليس في مصر فقط.

وأعلن أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن إنشاء المدارس اليابانية في مصر سيصل إلى 100 مدرسة في سبتمبر المقبل 2026.

وكشف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تغيير مناهج الرياضيات بالكامل في جميع المدارس، وليس اليابانية فقط، لتكون مطابقة لنفس المادة في اليابان.

كما أعلن الوزير، أنه يتم حاليا مراجعة مادة العلوم اليابانية لتكون متوافقة مع الثقافة المصرية، لتغيير المناهج في المدارس المصرية.