وزير التعليم : إدراج مادة "نشاط الثقافة المالية" لطلاب الصف الثاني الثانوي بدءاً من العام المقبل

كشف الوزير محمد عبد اللطيف وزير التعليم عن إدراج مادة "نشاط الثقافة المالية" لطلاب الصف الثاني الثانوي بدءاً من العام المقبل، لتعليم الطلاب كيفية الاعتماد على النفس وإدارة الاستثمارات عبر منصة يابانية تعتمد نظام "التعلم الذاتي".

وأعلن عبد اللطيف عن بروتوكول تعاون فريد يقضي بفتح محفظة مالية في البورصة المصرية لكل طالب يجتاز الامتحان الياباني، تحتوي على مبلغ 500 جنيه لبدء التداول الفعلي، مما يؤهل نحو 600 ألف طالب سنوياً للدخول في سوق المال كمضاربين وخبراء اقتصاديين ناشئين مسلحين بالثقافة المالية والبرمجة.

وعلى مستوى تطوير الكوادر، أكد الوزير استمرار التعاون مع جامعة هيروشيما لتدريب 5000 معلم سنوياً لمدة عام كامل، للحصول على دبلومة مهنية تعادل المؤهل الياباني، مشدداً على أن اختيار النموذج الياباني جاء لتشابهه مع مصر في الكثافات السكانية وثقافة الفصول.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات تُبنى من "الميدان" وبالنقاش مع المعلمين، كاشفاً عن قيامه بـ 600 زيارة مدرسية، 90% منها كانت مفاجئة، لضمان انضباط العملية التعليمية، مع التشديد على إلزام كافة المدارس بتدريس مواد الهوية المصرية الثلاث للحفاظ على الروح الوطنية.