مركز الفرافرة بالوادي الجديد: فتح باب التقديم لأراضى الإسكان بقرية عثمان بن عفان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد عن فتح باب التقديم للحصول على قطعة سكنية بامتداد قرية عثمان بن عفان طبقاً لقرار المحافظة رقم ( 254) لسنة 2024 والمتضمن الضوابط والاشتراطات للحصول علي قطعة سكنية بمراكز المحافظة، على أن تقدم الطلبات مشفوعة بكافة المستندات بمجمع خدمات المواطنين بقرية الكفاح حتى يوم الإثنين الموافق 25 مايو الجارى.

وجرى تعديل عدد من المميزات للمواطنين منها نسبة القطع المتاحة لأبناء القرية 90% بدلاً من 70% سابقاً ، وتخفيض نسبة الاقامة بالقرية الي (5) اشهر بدلاً من سنة سابقاً، وتخصيص نسبة 10% للارامل والمطلقات وذوي الهمم وكذلك المواطنين غير المقيمين ولهم جذور عائلية بالقرية شريطة تقديم مايفيد ميلاد احد الابوين بالقرية بعد العرض على السلطة المختصة.



وتضمنت اشتراطات الاستحقاق أن تكون مدة السماح لمن وقع عليهم الاختيار لاتمام البناء حد اقصي سنتين من تاريخ الاستلام، ولايجوز التصرف في القطعة السكنية تحت اي مسمي للغير، لا يحق للمواطن الحصول علي اكثر من قطعة بدائرة المحافظة وكذلك لا يحق حصول الزوج والزوجة علي قطعة سكنية ويقتصر علي إحداهما فقط.

جمعيات بناء المساكن

وتضمنت شروط التقديم أن لا يقل السن عن 21 سنة غير حاصل علي مسكن بالاسكان الاجتماعي أو الجمعيات أو التقسيمات وان يكون البناء طبقاً لنماذج مديرية الاسكان ولايحوز البناء الا بعد اصدار الرخصة ويلغى تخصيص القطعة حال عدم الاستلام بحد أقصى 6 شهور من تاريخ الاخطار، وتتضمن المستندات المطلوبة طلب بالوحدة المحلية بالقرية 2 بطاقة رقم قومي سارية وصحيفة الحالة الجنائية وسداد قيمة 500 جنيه رسوم أداء الخدمة، وخطاب من الوحدة المحلية وجمعيات بناء المساكن بعدم الحصول علي قطعة سكنية، وشهادة ميلاد أحد الابوين بالقرية لمن لهم جذور عائلية.