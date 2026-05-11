رئيس الوزراء يتفقد توسعات مصنعا للمواد اللاصقة بـ6 أكتوبر بطاقة إنتاجية 42 ألف طن سنويًا

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توسعات مصنع "إتش بي فولر" المتخصص في صناعة المواد اللاصقة، وذلك ضمن برنامج زيارته التي يقوم بها، اليوم الاثنين، لعدد من المصانع بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وقال وزير الصناعة المهندس خالد هاشم "إن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمصنع (إتش بي فولر) تأتي عقب تنفيذ توسعات جديدة بالمصنع، شملت إضافة خط إنتاج جديد متخصص في تصنيع المواد اللاصقة"، مشيرًا إلى أن الشركة تُعد من الشركات العالمية الرائدة في إنتاج المواد اللاصقة والمنتجات الكيميائية المستخدمة في العديد من الصناعات المختلفة.

وأضاف "أن الشركة تسهم في دعم الصناعات الحديثة من خلال تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة تخدم قطاعات التعبئة والتغليف، والسيارات، والإنشاءات، وغيرها من القطاعات الصناعية المختلفة".

ولدى وصوله إلى المصنع، تفقد رئيس الوزراء منطقة استلام وتحضير الخامات تمهيدًا لبدء العملية الإنتاجية، حيث اطلعه المهندس خالد حجازي مدير المصنع على مكونات المصنع والتي تضم خطوط إنتاج المواد اللاصقة، ومنطقة المنتج النهائي، وخطوط التعبئة والتغليف، ومنطقة التخزين؛ للتعرف على أحدث نظم وتكنولوجيا التخزين المتبعة بالمصنع.

من جانبه.. أشار المهندس خالد حجازي إلى أن عدد العاملين بالمصنع يبلغ 142 عاملًا، منوهًا بأن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع تبلغ 42 ألف طن سنويًا، فيما بلغ حجم الإنتاج الفعلي خلال عام 2025 نحو 25 ألف طن.

وقال "إن المصنع يخصص جزءًا من إنتاجه للتصدير لعدد من الدول في القارة الأوروبية، وإن عائد التصدير يُخصص لشراء مستلزمات الإنتاج المطلوبة للمصنع".

وأضاف "أنه تم تصميم موقع القاهرة وفقًا لمعايير LEED، FM Global، ومعايير سلامة الغذاء والنظافة الصحية"، مشيرًا إلى أن المصنع حصل على اعتماد الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأن شركة "اتش بي فولر" حاصلة على شهادات الجودة مثل (ISO 9001 – ISO14001 – FSSC 22000-ISO 45001).

وأوضح أن شركة "إتش بي فولر" للمواد اللاصقة تأسست في القاهرة باستثمارات بلغت 26 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ في عام 2023 بهدف إنشاء مركز تصديري يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن شركة "إتش بي فولر"، الشركة الأم، تُعد شركة أمريكية متعددة الجنسيات متخصصة في صناعة المواد اللاصقة، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا في هذا المجال، لافتًا إلى أنها تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 135 عامًا، وتخدم ما يزيد على 17 ألف عميل حول العالم، فيما بلغت إيراداتها نحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2025.