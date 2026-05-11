الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم "الاثنين"، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانه في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب أيمن رفيق محمد الهشلمون (30 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا.

كان الشاب الهشلمون قد أصيب برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

من جانبها، أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت معهد التدريب المهني المقابل للمخيم، وأطلقت وابلا كثيفا من قنابل الغاز والصوت، والرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب الهشلمون في رأسه، إذ وُصفت حالته بالخطيرة، كما منعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليه، حيث أُعلن استشهاده لاحقا.

وفي تطور لاحق، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الصحفيين خلال اقتحام محيط المعهد، بالتزامن مع احتجاز عدد من الشبان داخله، كما أغلقت الشارع الرئيسي المحاذي لمخيم قلنديا بكلا الاتجاهين، ومنعت مرور المركبات.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (15 عاماً) بالرصاص المطاطي داخل مخيم قلنديا.

بالصور

