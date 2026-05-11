ذروتها غداً.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً، معلنة أن ذروة هذه الموجة ستكون غداً الثلاثاء.

توقعات طقس اليوم

سجلت درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري مستويات مرتفعة، حيث بلغت الحرارة وقت الظهيرة 30 درجة مئوية في الظل، ومن المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة اليوم إلى 34 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة، إلى أن الأجواء مستقرة بشكل عام مع نشاط نسبي للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ذروة الموجة وتحذيرات الأسبوع

وفقاً لبيان الهيئة، فإن الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يشهد غداً الثلاثاء ارتفاعاً قياسياً لتصل العظمى في القاهرة إلى 37 درجة مئوية، بينما تقترب من 41 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

وفي ظل هذه الأجواء الاستثنائية، وجهت الأرصاد الجوية عدة نصائح هامة للمواطنين لضمان سلامتهم، أبرزها: