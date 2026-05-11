خصومات ومكافآت.. الصحة في جولة مفاجئة علي مستشفيات قنا

قام نائب وزير الصحة والسكان، بزيارة تفقدية موسعة لمحافظة قنا شملت مستشفى قنا العام، وعيادة التأمين الصحي الشاملة بسيدي عبد الرحيم، ومستشفى نجع حمادي العام، ومركز طب أسرة نجع حمادي، للاطمئنان على انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تُنفذها الوزارة للوقوف على أي تحديات واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية.

مستشفى قنا العام



واستهل نائب الوزير جولته بمستشفى قنا العام، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، ورصد تأخر تشغيل بعض العيادات مما أدى إلى تكدس المواطنين. وعلى الفور وجه باستدعاء مدير العيادات ورؤساء الأقسام وسرعة تواجد الأطباء، وأصدر قراراً بخصم أسبوعين من الحافز المادي لمدير العيادات الخارجية ونائبه، ورؤساء أقسام الأطفال والجلدية والأسنان، مع تحويل الأطباء المتغيبين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما شدد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل وزيادة عدد الأطباء لتيسير الخدمة على المرضى.

وخلال تفقده للأقسام المختلفة، أشاد الدكتور عمرو قنديل بأداء المعمل وبنك الدم، موجهاً بسرعة توفير بعض فصائل الدم الناقصة، كما تفقد قسم الأشعة والرعاية المركزة واستمع إلى آراء المرضى. ووجه بتحسين مستوى النظافة وإزالة الكهنة خلال أسبوع، مع توقيع خصم مالي على شركة النظافة، مؤكداً أنه لا تهاون في أي تقصير يمس صحة المواطن، وموجهاً بتفعيل فريق خدمة المواطنين للاستجابة السريعة للشكاوى.

وانتقل نائب الوزير إلى عيادة التأمين الصحي الشاملة بسيدي عبدالرحيم، حيث اطمأن على توافر الأدوية ووجه بتوفير أدوية مرضى الكلى فوراً، واستمع إلى المواطنين مطالبًا بتقليل فترات الانتظار، وقدم الشكر للفريق الطبي على التحسن الملحوظ في الأداء.

وتابع جولته بمستشفى نجع حمادي العام، حيث رصد بعض القصور في التعامل مع الحالات وازدحام المرافقين، فوجه بتنظيم دخول المرافقين وتوقيع خصم على شركة الأمن، وأثنى على أداء فريق الرعاية المركزة، مطالبًا بزيادة معدلات إجراء العمليات للاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.

ثم زار مركز طب أسرة نجع حمادي، وأشاد بغرفة صرف العلاج على نفقة الدولة وانتظام الخدمات، موجهاً بالإعلان الجيد عنها وعقد اللجان الثلاثية بانتظام، كما أشاد بالمواطنين بالمستوى المقدم في عيادات طب الأسرة والمبادرات الرئاسية والتطعيمات والعلاج الطبيعي.

وفي ختام الزيارة، عقد الدكتور عمرو قنديل اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات المديرية والوزارة، استعرض خلاله تقييم الأداء، حيث تصدر مستشفى قفط التخصصي التقييم بين المستشفيات، وإدارة نجع حمادي الصحية بين الإدارات.

وقرر نائب الوزير صرف مكافأة شهر كامل لمدير إدارة نجع حمادي الصحية، ومكافأة أسبوعين لعدة فرق متميزة شملت فريق المعمل المشترك، معمل الرصد البيئي، فرق مكافحة ناقلات الأمراض والأمراض المدارية والقواقع وصحة البيئة، بالإضافة إلى مكافأة أسبوعين لفرق عمل ست منشآت رعاية أولية حصلت على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ووجه نائب الوزير بمنح مهلة شهر لتلافي كافة السلبيات التي تم رصدها، مؤكداً أن هذه الزيارات الميدانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار بتكثيف المتابعة المستمرة، وتذليل أي عقبات، وضمان حصول كل مواطن على خدمة طبية لائقة وعالية الجودة في كل محافظات الجمهورية