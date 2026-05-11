ولي العهد البحريني: العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني ، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، أن العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية والتعاون الوثيق الذي يجمع البلدين، مشيرا إلى الحرص على مواصلة تطويرها وتنميتها والأخذ بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.

جاء ذلك لدى لقائه، اليوم / الاثنين / في قصر القضيبية، رئيس مجلس الأعيان في الأردن فيصل عاكف الفايز، حيث أشار الأمير سلمان بن حمد إلى التعاون المتميز الذي يجمع البلدين بمختلف المجالات.

وأكد على أهمية استمرار تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين البلدين وخاصة في المجالين البرلماني والتشريعي، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشاد الأمير سلمان بن حمد، بالجهود الأردنية في تعزيز العلاقات الثنائية وبمواقف الأردن الأخوية إزاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين، مؤكدًا وقوف البحرين إلى جانب الأردن في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

من جانبه، أعرب الفايز عن تقديره لحرص ولي العهد البحريني على تطوير التعاون الثنائي بين البحرين والأردن .

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد المستجدات الإقليمية والدولية.