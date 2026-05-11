عشرات الملايين مهددون بالجوع.. وسوق النفط قد يخسر 100 مليون برميل أسبوعيا

أوردت وكالات الصحافة الدولية تحذيرا أطلقه مسئول بالأمم المتحدة من أزمة ربما ستضرب العالم خلال أسابيع.

قال مسؤول أممي إن أمام العالم أسابيع لتجنب أزمة إنسانية كبيرة بسبب إغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى نقص المعروضات من الغذاء والمواد الإغاثية العلاجية.

وأردف المسؤول الأممي بأن عشرات الملايين مهددون بالجوع جراء الأسمدة العالقة في هرمز والتي تمنع مرور سفن السفن.

أرامكو: سوق النفط سيخسر حوالي 100 مليون برميل أسبوعياً

من جانبه، قال أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، اليوم الاثنين، إن سوق النفط سيخسر نحو 100 مليون برميل أسبوعيا إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز بالمعدل الحالي وبقي المضيق مغلقاً.

وأضاف: "نتوقع استمرار ترشيد الطلب طالما استمر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز.. وإذا استؤنفت التجارة والشحن بشكل طبيعي، نتوقع عودة قوية جداً لنمو الطلب".