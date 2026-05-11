الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات ضد "المستوطنين العنيفين في الضفة"

أفاد أربعة دبلوماسيين لوكالة رويترز بأن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات جديدة على "المستوطنين العنيفين" في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات طالت 14 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات طالت 8 أشخاص من محافظة الخليل، وشابين آخرين من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

كما طالت الاعتقالات فلسطينيين من رام الله، وشابا من الخضر جنوب بيت لحم، وآخر من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية.

من ناحية أخرى، قامت قوات الاحتلال بهدم منزل ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قِبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل تجاه الفلسطينيين.