‌يمارسون العنف في الضفة الغربية.. الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات ​على المستوطنين

أكد عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسيل، أن اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، برئاسة كايا كالاس، يناقش عدة ملفات رئيسية، أبرزها فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، وسط توقعات بأن تقتصر الإجراءات على إدراج أسماء وكيانات دون اتخاذ خطوات أوسع ضد إسرائيل.

وأوضح المنيري أن الاجتماع يعكس استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، بمشاركة وزير الخارجية الأوكراني، إلى جانب تصعيد ملف الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى روسيا، حيث تسعى بروكسل إلى تعزيز التحرك الدولي بشأنه.

وأشار إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين يبحثون أيضًا تطورات الشرق الأوسط وتأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، مع احتمالات توسيع المهمة الأوروبية لحماية السفن، لافتًا إلى عقد اجتماع رفيع المستوى مع وزير الخارجية السوري بحضور مسؤولين أوروبيين بارزين لبحث تطورات الملف السوري.