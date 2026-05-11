رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة للصناعات الهندسية بالسادس من أكتوبر

انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة لاستكمال جولته الخاصة بافتتاح وتفقد عدد من المصانع ومواقع الإنتاج، والتى بدأها صباح اليوم من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، يرافقه المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء/ عمرو الغريب، محافظ المنوفية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بمدينة السادس من أكتوبر بافتتاح مصنع شركة للصناعات الهندسية، أحد مصانع مجموعة حديد العشري، حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والمهندس/ أيمن العشري، رئيس مجموعة حديد العشري.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص وزيادة نسب مساهماتها فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية، لافتا إلى استمرار جهود الدولة لتوطين العديد من الصناعات، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وامكانات فى العديد من المجالات والقطاعات، منوها إلى السعى لتوطين ونقل التكنولوجيات الحديثة الخاصة بقطاع الحديد والصلب، هذا القطاع الواعد، وذلك بالنظر لتنوع منتجاته، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المشروعات القومية والتنموية بانحاء الجمهورية، فضلا عن اتاحة المزيد من فرص التصدير للعديد من الأسواق الدولية.

وأشار المهندس/ خالد هاشم، إلى جهود توطين ونقل أحدث التكنولوجيات المطبقة فى مختلف القطاعات الصناعية، بالتعاون مع كبري الشركات العالمية، وخاصة ما يتعلق بقطاع الحديد والصلب، لافتا إلى مساهمة منتجات هذا القطاع الحيوي فى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري إقامتها على مستوى الجمهورية، سعياً لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات.

وأضاف وزير الصناعة أن مصنع شركة "جالفا للصناعات الهندسية"، يُعد أحد النماذج الناجحة لدعم قطاع الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى قطاع الحديد والصلب، وذلك بما يسهم في توفير فرص العمل والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، وزيادة حجم الإنتاج المحلي وحجم الصادرات.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة موسعة فى أرجاء المصنع، شاهد خلالها مختلف مراحل التصنيع، وأشار فى مستهلها المهندس/ أيمن العشري، إلى أن مصنع شركة "جالفا للصناعات الهندسية"، مقام على مساحة تصل إلى نحو 54.5 ألف م2، ويقدر حجم إجمالي منتجاته بـ 8000 طن/ شهرياً من المنتجات المتنوعة التى تضم الأعمدة المسلوبة، وأعمدة السواري، وأعمدة الهاي ماست، هذا فضلا عن الأبراج الهيكلية، وحوامل كابلات ومصنعات حديدية مختلفة، تنتج بواسطة نحو 620 مهندسا وفنيا وعاملا.

وتعرف رئيس الوزراء على مختلف مكونات ومراحل الإنتاج بمصنع الشركة، حيث أشار المهندس مينا مرزوق، مدير عام المصنع، إلى أن هناك مصنعين، الأول: مصنع الأعمدة، موضحاً مراحل وخطوات تصنيع الأعمدة المسلوبة، والمضلعة، والهاى ماست والسواري، والمدرجة، وخطوط إنتاج المواسير، والأبراج الهيكلية، وحوامل الكابلات، لافتا إلى أن إنتاج المصنع من الأعمدة المسلوبة والمضلعة يصل إلى 2500 عمود شهرياً، هذا بالإضافة إلى 250 عمود ساري شهرياً.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي مراحل إنتاج خط المواسير، حيث أشار المهندس مينا مرزوق، إلى أنه يتم تصنيع مواسير بمقاسات من قطر 3" وحتى 6"، وسمك من 1.8مم إلى 6مم، بحجم إنتاج يصل إلى 2500 طن/ شهرياً.

واستعرض مدير عام المصنع مراحل إنتاج الأعمدة المدرجة والمقاسات والأطوال المتاحة لها، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج من هذه الأعمدة يصل إلى 1500 طن/ شهرياً، هذا فضلا عن مراحل تصنيع الأبراج الهيكلية، ومقاساتها وأطوالها، وحجم إنتاجها الذي يصل 2500 طن/ شهريا.

وتفقد رئيس الوزراء المصنع الثانى: مصنع الجلفنة، وتعرف على مراحل إنتاج محطة الجلفنة، وما تضمه من أحواض المعالجة، والمجفف، وحوض الزنك، حيث أشار المهندس مينا مرزوق، إلى أن المصنع يضم أحد خطوط الجلفنة على الساخن في افريقيا والشرق الأوسط بتكنولوجيا إيطالية، موضحا أن إجمالي حجم الإنتاج من هذا المصنع يصل إلى 10 الاف طن / شهرياً.