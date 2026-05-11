قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناصر ماهر يعتذر لحسام وإبراهيم حسن ويؤكد: جاهز لتمثيل منتخب مصر
تجديد حبس عاطل بتهمة ارتكاب أفعال خادشة للحياء بالجيزة
تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية بحصر أعداد التلاميذ المستفيدين من وجبات التغذية المدرسية
مكسب كبير.. فرج عامر يدافع عن زيزو بعد تراجع مستواه مع الأهلي
«الاستثمار» تدفع بكفاءات قانونية جديدة لدعم التشريعات الجاذبة للاستثمار
لاعب يصعب تقييمه.. تصريحات مثيرة من طارق السيد عن شيكوبانزا
اليوم.. وزير الزراعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في البحيرة لحضور فعاليات احتفالية ميكنة حصاد القمح
وزير الزراعة يوقع بروتوكولا للتحسين الوراثي وتكويد الماشية بالتعاون مع الخدمة الوطنية والقطاع الخاص
عبادة تجعلك في حفظ وأمان الملائكة.. علي جمعة ينصح بها
هل يعفى الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية حال نشر معلومات خاطئة.. القانون يجيب
الهلال الأحمر يطلق القافلة 193 لدعم أهالي غزة
الأهلي الأفضل.. ضياء السيد: الدوري لم يُحسم بعد والمنافسة مازالت مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاتحاد الأوروبي: من المتوقع الموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "الاتحاد الأوروبي"أنه من المتوقع الموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا إيخهورست، أن مصر كانت وتظل دائما صوتًا قويًا للتعاون والتفاهم.

وقالت السفيرة الأوروبية -في كلمتها خلال حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة اليوم الأحد بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لإعلان شومان "يوم أوروبا" بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة ممثلا عن الحكومة المصرية واحمد كوجك وزير المالية- إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي عميقة، والتعاون يتجاوز كثيرًا الفن، والعمارة، والتجارة، والعادات الغذائية الغذائية، والتراث التاريخي.

وأبرزت مجالات التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي ومن بينها الطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة، وتغير المناخ، والابتكار، والتصنيع، والهجرة، والتحول الرقمي.

وقالت السفيرة إن التوترات تتراكم في غزة، وأوكرانيا، والسودان، ولبنان، وإيران، وأرمينيا، وهذه ليست مجرد عناوين بعيدة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بل أناس حقيقيون، ومعاناة حقيقية، قريبة منا جغرافيًا، وأخلاقيًا، وإنسانيًا.

وأشارت، فى هذا الصدد، إلى ما أكد عليه مرارا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انه لا يوجد حل عسكري لأي من الصراعات الجارية في منطقتنا.

وشددت على أن هذا هو الموقف الذى يتبناه الاتحاد الأوروبي بالكامل لأن تاريخنا المشترك وجغرافيتنا المشتركة علمانا شيئًا واحدًا قبل كل شيء: أن العنف نادرًا ما يكون حلًا دائمًا بل إنه يميل إلى توليد مزيد من الصراعات.

وأكدت أن التركيز ينصب اليوم على تسوية سياسية حقيقية، ترتكز على القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وعلى الركائز الثلاث للأمم المتحدة: السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.

وأوضحت أن حضارتينا تحتاجان إلى رؤية حقيقية للمستقبل، قائمة على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وعلى مقاربة أمنية شاملة، ترتكز على القوانين التي وافقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعلى تجديد روح العمل متعدد الأطراف.

وقالت السفيرة الأوروبية إن مصر كانت دائمًا صوتًا قويًا للتعاون والتفاهم، وإن مصر تُبقي جميع القنوات مفتوحة عندما يغلق الآخرون أبوابهم.

وأضافت أنه بالنسبة لأرض النيل، واستنادًا إلى خبرة طويلة وأحيانًا صعبة، فمن الواضح أن الاستقرار والأمن في المنطقة أمران لا يتجزآن، وهذا ما يراه الاتحاد الأوروبي ويحترمه.

وتابعت: "ونحن نريد البناء على ذلك، بما في ذلك ضمن هيكل أوسع للتعاون الإقليمي، يجعل الحوار ممكنًا وذا معنى، من خلال تعزيز الانخراط مع الاتحاد من أجل المتوسط، والميثاق الجديد للمتوسط، ومن خلال عملنا مع جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وعبر تحالفات وائتلافات جديدة يجري بناؤها".

بدوره، أعرب وزير الصناعة عن التهنئة بمناسبة يوم أوروبا، مسلطا الضوء على العلاقات العريقة والراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والشراكة الراسخة في التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، والتى تعود إلى ما يقرب من خمسة عقود، منذ تأسيس أول تمثيل للاتحاد الأوروبي في مصر عام ١٩٧٨.

الاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية المستوطنين الإسرائيليين وزير الصناعة الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

وحدات سكنية

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين.. خطوات التسجيل بدون أخطاء

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره التركي جهود خفض التصعيد الإقليمي

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره التركي جهود خفض التصعيد الإقليمي

جويدو كلاري- رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبي

بنك الاستثمار الأوروبي يناقش بالقاهرة آليات دعم الاستثمار والتنمية في الاقتصادات الناشئة

حريق على متن طائرة تركية بعد هبوطها في نيبال

حريق على متن طائرة تركية بعد هبوطها في نيبال

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد