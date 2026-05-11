رداد: رصد المهن المطلوبة بأسواق العمل الخارجية.. والتدريب المهني عليها

استقبل وزير العمل حسن رداد ،اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، د. سمر الأهدل نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لدعم ملف التشغيل والتوسع في فرص العمل بالخارج أمام العمالة المصرية المدربة...وخلال اللقاء، أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي العمل والخارجية، خاصة فيما يتعلق بملف التدريب المهني من أجل التشغيل، وربط برامج التدريب باحتياجات أسواق العمل الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإعداد كوادر مصرية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة للمنافسة في الأسواق الدولية.

وناقش الجانبان آليات التنسيق مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج لرصد احتياجات أسواق العمل من التخصصات والمهن المختلفة، والعمل على توفير العمالة المصرية المدربة وفقًا للمعايير المطلوبة، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وفتح مجالات جديدة أمام الشباب المصري...كما تناول اللقاء أهمية توفير كوادر مدربة للشركات الخاصة التي تنفذ مشروعات خارجية،والتعرف على احتياجاتها من العمالة الفنية والمهن المطلوبة، لا سيما في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية، إلى جانب بحث فرص التوسع في أسواق العمل الأوروبية وغيرها من الدول التي تحتاج إلى كوادر مصرية مؤهلة...وأكد الوزير أن وزارة العمل مستمرة في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتأهيل الشباب على المهن المطلوبة محليًا ودوليًا، بما يعزز من قدرة العامل المصري على المنافسة ويحقق أهداف الدولة في دعم التشغيل والتنمية.