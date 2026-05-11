من القوارض إلى الإنسان.. تحذيرات طبية من فيروس هانتا وأعراضه وطرق انتقاله

أكد الدكتور محمد صدقي، أستاذ الصدر والحساسية بطب الأزهر، أن فيروس "هانتا" ليس جديدًا، بل هو موجود منذ سنوات طويلة، ويعيش بشكل أساسي بين القوارض مثل الفئران والجرذان دون أن يسبب لها أضرارًا.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد": " فيروس "هانتا" هو موجود من زمان على فكرة، وموجود أصلاً بكثرة أكتر في القوارض، منهم الفيران والجرذان، هو أصلاً عايش معاهم، مرض للقوارض، زي ميكروب عايش معاهم ومبيعملهومش مشاكل ".

وأشار إلى أن العدوى تحدث غالبًا نتيجة استنشاق هواء ملوث بفضلات القوارض الجافة، سواء كانت لعابًا أو بولًا أو برازًا، حيث تحملها الأتربة إلى الجهاز التنفسي.

وأضاف أن الأعراض الأولية للإصابة تشبه إلى حد كبير نزلات البرد أو الأنفلونزا، مثل ارتفاع الحرارة وآلام العضلات وتكسير الجسم، مؤكدًا أن معظم الفيروسات التنفسية قد تبدأ بهذه الصورة قبل أن تتطور في بعض الحالات إلى التهابات رئوية خطيرة.