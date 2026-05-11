أزمة داخلية في إسرائيل .. نتنياهو يتهم رئيس الموساد بتجاوز الصلاحيات
وزير العدل : الدولة حريصة على تطوير الخدمات القانونية للأجانب المقيمين في مصر
بعد رفض اقتراح طهران .. ترامب : أملك أفضل خطة لإنهاء الحرب ضد إيران
الجمعة المقبلة .. حسام حسن يرسل قائمة المنتخب المبدئية المشاركة فى كأس العالم 2026
اتخنقوا من الروائح المميتة | وفاة سباك وزميله في بيارة صرف صحي بالغربية
ترامب: الاقتراح الإيراني أحمق ووقف إطلاق النار ينهار
الكهرباء تطرح ميزة مذهلة للمواطنين .. كيفية تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟
احتياطيات النفط بـ40 تريليون دولار | ترامب : أدرس بجدية جعل فنزويلا الولاية الأمريكية الـ51
ترامب : ندرس استئناف عملية تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز
أسعار البنزين والسولار اليوم 11 مايو 2026 .. استقرار الوقود بمصر
ترامب : إيران أبلغتنا بتولّي واشنطن استخراج اليورانيوم المخصب من تحت الأنقاض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

٥ آلاف للأندية شهريًا .. مديريات الشباب والرياضة تطالب بإلغاء رسوم النظافة

فريدة محمد

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب ثروت سويلم ،مطالبات موسعة من وكلاء وزارة الشباب بالمحافظات لإلغاء رسوم المخلفات التي فرضتها الحكومة علي مراكز الشباب والأندية الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة. ، اليوم الذي ترأسه النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة ، لمناقشة الموازنة  الجديدة للعام المالي 2026/2027، لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ، والذي شهد حضور مكثف مسؤولي وزارة الشباب.

رسوم النظافة على مراكز الشباب والأندية 

وأكد هشام الجبالي ،وكيل وزارة الشباب بمحافظة بني سويف ،أن رئيس الوزراء أصدر قرارا ، بتحصيل رسوم  نظير أعمال النظافة وفقا لقانون المخلفات الصلبة ،  بواقع ٥٠٠ جنيه من مركز الشباب ، و٥ آلاف من كل نادي رياضي ،مؤكدا أنه الغالبية العظمى من الأندية لا تستطيع تحمل دفع ٦٠ ألف جنيه سنويا تحت بندر رسوم النظافة فقط.

وأشار إلي أن هناك مراكز شباب مطالبة بدفع ٥٠٠ جنيها شهريا ، وهو ما لم تستطيع تحمله مع أعباء فواتير المياه والكهرباء ، مطالبا لجنة الشباب والرياضة بالتدخل من أجل  تخفيف الأعباء المالية عن كاهل مراكز الشباب ، والأندية.

وقف تنفيذ الرسوم

من جانبه أكد النائب ثروت سويلم ، وكيل اللجنة ، أن لجنة الشباب ستتخذ عدد من الإجراءات التي من شأنها وقف تنفيذ القرار ، باعتباره يشكل عقبة مالية كبيرة أمام الأندية ومراكز الشباب ، وستسعي اللجنة جاهدة للوصول إلي حلول سريعة.

وأشار سويلم ، الي أن اللجنة أما تتقدم بعدد من طلبات الإحاطة لالغاء القرار ، أو تعقد اجتماع مع وزير الشباب من أجل بحث تلك الإشكالية التي تواجه مراكز الشباب ، قائلا :الرسالة وصلت .. واللجنة ستقوم بدورها الي اكمل وجه.

وخلال مناقشة ميزانية مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، أكد النائب ثروت سويلم ، أن سيناء غالية علي قلوب المصريين ، وتحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية ، وهو ما تبلور من خلال قيام وزير الشباب بأول زيارة له لمحافظة جنوب سيناء ، قائلا : "سيناء في قلب الرئيس عبدالفتاح السيسي".

