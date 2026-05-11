٥ آلاف للأندية شهريًا .. مديريات الشباب والرياضة تطالب بإلغاء رسوم النظافة

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب ثروت سويلم ،مطالبات موسعة من وكلاء وزارة الشباب بالمحافظات لإلغاء رسوم المخلفات التي فرضتها الحكومة علي مراكز الشباب والأندية الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة. ، اليوم الذي ترأسه النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة ، لمناقشة الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ، والذي شهد حضور مكثف مسؤولي وزارة الشباب.

رسوم النظافة على مراكز الشباب والأندية

وأكد هشام الجبالي ،وكيل وزارة الشباب بمحافظة بني سويف ،أن رئيس الوزراء أصدر قرارا ، بتحصيل رسوم نظير أعمال النظافة وفقا لقانون المخلفات الصلبة ، بواقع ٥٠٠ جنيه من مركز الشباب ، و٥ آلاف من كل نادي رياضي ،مؤكدا أنه الغالبية العظمى من الأندية لا تستطيع تحمل دفع ٦٠ ألف جنيه سنويا تحت بندر رسوم النظافة فقط.

وأشار إلي أن هناك مراكز شباب مطالبة بدفع ٥٠٠ جنيها شهريا ، وهو ما لم تستطيع تحمله مع أعباء فواتير المياه والكهرباء ، مطالبا لجنة الشباب والرياضة بالتدخل من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل مراكز الشباب ، والأندية.

وقف تنفيذ الرسوم

من جانبه أكد النائب ثروت سويلم ، وكيل اللجنة ، أن لجنة الشباب ستتخذ عدد من الإجراءات التي من شأنها وقف تنفيذ القرار ، باعتباره يشكل عقبة مالية كبيرة أمام الأندية ومراكز الشباب ، وستسعي اللجنة جاهدة للوصول إلي حلول سريعة.

وأشار سويلم ، الي أن اللجنة أما تتقدم بعدد من طلبات الإحاطة لالغاء القرار ، أو تعقد اجتماع مع وزير الشباب من أجل بحث تلك الإشكالية التي تواجه مراكز الشباب ، قائلا :الرسالة وصلت .. واللجنة ستقوم بدورها الي اكمل وجه.

وخلال مناقشة ميزانية مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، أكد النائب ثروت سويلم ، أن سيناء غالية علي قلوب المصريين ، وتحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية ، وهو ما تبلور من خلال قيام وزير الشباب بأول زيارة له لمحافظة جنوب سيناء ، قائلا : "سيناء في قلب الرئيس عبدالفتاح السيسي".