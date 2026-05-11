معتمد جمال يدرس بدائل بنتايج في نهائي كأس الكونفدرالية

يستعد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك لخوض مباراة إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري على ستاد القاهرة.

ويرغب معتمد جمال في حسم اللقب والفوز بالكونفدرالية على ملعبه ووسط جماهيره بعد خسارة مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد بالجزائر.

ويعاني الزمالك من غياب أحد أبرز لاعبيه وهو محمود بنتايج بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية لاعتراضه المستمر على الحكم في مباراة الذهاب.

تعويض بنتايج

ويبدأ تفكر المدير الفني للزمالك في تعويض غياب بنتايج بعودة أحمد فتوح إلى الجبهة اليسرى بدلًا من منتصف الملعب أو اللجوء للاعب جديد.

واستعان معتمد جمال بخدمات فتوح طوال الفترة الماضية في نصف الملعب في وجود بنتايج كلاعب ظهير أيسر.

مركز فتوح

وأمامه خيار الحفاظ على فتوح في نصف الملعب ووقتها يستعين بـ أحد الثنائي الشاب أحمد الخضري أو أحمد عبد الرحيم إيشو حيث سبق واستعان بالأخير خلال مباراة الذهاب بعد طرد بنتايج.



خط هجوم الزمالك أمام اتحاد العاصمة

في المقابل لن يتم إجراء تغييرات كبيرة على مستوى خط الهجوم حيث سيقود الثلاثي خوان بيزيرا وناصر منسي وعدي الدباغ خط الهجوم مع الاستعانة بخدمات شيكو بانزا كبديل.