قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية
حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
جنوب لبنان يشتعل.. حزب الله يمطر القوات الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات المفخخة
رئيس الوزراء يبحث خطة التموين لتوفير السلع الاستراتيجية ومنع الاحتكار بالأسواق
أزمة داخلية في إسرائيل .. نتنياهو يتهم رئيس الموساد بتجاوز الصلاحيات
وزير العدل : الدولة حريصة على تطوير الخدمات القانونية للأجانب المقيمين في مصر
بعد رفض اقتراح طهران .. ترامب : أملك أفضل خطة لإنهاء الحرب ضد إيران
الجمعة المقبلة .. حسام حسن يرسل قائمة المنتخب المبدئية المشاركة فى كأس العالم 2026
اتخنقوا من الروائح المميتة | وفاة سباك وزميله في بيارة صرف صحي بالغربية
ترامب: الاقتراح الإيراني أحمق ووقف إطلاق النار ينهار
الكهرباء تطرح ميزة مذهلة للمواطنين .. كيفية تحويل العداد الكودي إلى قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يبحث خطة التموين لتوفير السلع الاستراتيجية ومنع الاحتكار بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات العمل من بينها، إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، ومستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة التي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

توفير مختلف السلع الضرورية للمواطنين

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة في إتاحة وتوفير مختلف السلع الضرورية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية؛ تلبيةً لمتطلبات المواطنين، مع الإشارة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان انضباطها وتحقيق التوازن في الأسعار، مؤكداً في الوقت ذاته توافر احتياطيات استراتيجية وأرصدة كافية من السلع لمدد زمنية آمنة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن؛ بما يعزز استقرار السوق المحلية ويحول دون وقوع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب.

كما استعراض الوزير الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة "كارت الخدمات الحكومة الموحد"، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها بكفاءة وشفافية، مؤكداً في هذا الصدد، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية لدعم جهود التحول الرقمي في هذا الملف، لما يمثله هذا المشروع من خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تيسر على المواطنين الحصول على مختلف الخدمات من خلال منصة موحدة وآمنة.

ولفت وزير التموين خلال اللقاء إلى نتائج التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المنافذ التموينية وتحويلها إلى العلامة التجارية "CARRY ON"، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتطوير قطاع التجارة الداخلية؛ حيث أوضح الوزير أن هذا الاتفاق يهدف إلى تحديث المنافذ القائمة لزيادة قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء منافذ جديدة تدار بنظام "الامتياز التجاري" (الفرنشايز)، بما يتيح فرص عمل منتجة للشباب ويضمن تقديم الخدمات التموينية والسلعية للمواطنين بأسلوب حضاري ومنضبط، مؤكداً توفير حزمة متكاملة من الدعم التمويلي والتدريبي لأصحاب هذه المنافذ لضمان استدامة المشروع ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتكثيف التواجد الميداني في الأسواق، وضمان الرقابة الصارمة على جميع منافذ البيع، مشيراً إلى أن الإجراءات تستهدف تعزيز التواجد الفعّال بين المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية، والتأكد من تقديم السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة تعكس جهود الدولة في هذا الملف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد متابعة دقيقة لمستجدات موسم توريد القمح المحلي، حيث تم التأكيد على تقديم مختلف التيسيرات للمزارعين في مواقع الاستلام والتخزين، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية، باعتبار القمح ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

كما تطرق اللقاء أيضاً إلى متابعة الاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال خطة استباقية لضمان وفرة اللحوم والسلع الاستراتيجية بكميات كافية، مع رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات التموينية لمنع أي ممارسات احتكارية وضمان استقرار الأسواق خلال تلك الفترة.

الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

الأضحية

كيف تُقسَّم الأضحية؟.. أمين الإفتاء: يستحب تقسيمها لـ 3 أجزاء

دار الإفتاء

هل يجب على الورثة دفع الزكاة على التركة المتأخر توزيعها؟.. الإفتاء توضح

الشيخ رمضان عبدالمعز

كيف نرتدي لباس التقوى في حياتنا؟.. رمضان عبدالمعز يوضح

بالصور

تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد