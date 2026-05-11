الخارجية الفرنسية: استثمارات بقيمة 400 مليار يورو من القطاع الخاص للقارة الأفريقية

قال باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إنّ قمة أفريقيا- فرنسا المنعقدة في نيروبي شهدت اليوم حدثا مهما، حيث شارك في فعالياتها حوالي 6000 مشترك من قطاع الأعمال والقادة.

وأضاف باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه جرى حشد نحو 300 مليار يورو من الاستثمارات و400 مليار يورو من الشركات الفرنسية كاستثمارات للقارة الأفريقية.

وتابع باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، ان : "هذا إنجاز كبير ومنتدى أعمال رائع يحدث الآن، ونحن الآن ننتقل إلى اليوم الثاني غداً، وسيكون على مستوى رؤساء الدول، حيث يشارك أكثر من 30 قائد من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

