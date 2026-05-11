يوسف الحسيني: مصر حليف نزيه لأمريكا وأوروبا وروسيا في الشرق الأوسط

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقيا فرنسا في العاصمة الكينية نيروبي.



وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" فرنسا تنظر إلى مصر نظرة إيجابية أكبر بكثير من أي مرحلة شهدت توافق بين القاهرة وباريس ".



وتابع يوسف الحسيني :" فرنسا تنظر إلى مصر على أنها خط الدفاع الرئيسي عن أوروبا، وصداقة وشراكة فرنسا مع مصر استراتيجية، وتنظر إليها باعتبارها بوابة أفريقيا الأكثر اتساعا وأمانا بالنسبة لأوروبا ".

ولفت يوسف السحيني :" مصر بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا وروسيا هي الركيزة الأساسية في الشرق الأوسط وينظر إليها باعتبارها الحليف والصديق النزيه ".