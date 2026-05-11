سرق لاب توب جاره.. القبض على حرامي في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة محتويات منزله بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/ إبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة جهاز لاب توب من داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط جهاز الـ "لاب توب" المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.