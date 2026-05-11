نجلاء العسيلي : التوسع في الطاقة المتجددة بالمصانع يدعم الإنتاج الوطني

أكدت النائبة نجلاء العسيلي أن توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز مسار التنمية المستدامة، مشيدة بالتحركات الحكومية الجادة لإطلاق مبادرة “شمس الصناعة” التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية بالمصانع المصرية.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بملف التحول الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على دعم الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب تحقيق الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً

وأضافت أن المبادرة تسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على المصانع، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً، مؤكدة أن الاعتماد على الطاقة الشمسية سيمنح القطاع الصناعي قدرة أكبر على المنافسة وزيادة معدلات التصدير، فضلاً عن تعزيز استقرار الإنتاج وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن استهداف تركيب قدرات شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع يعكس رؤية طموحة نحو بناء صناعة مصرية أكثر تطوراً واعتماداً على التكنولوجيا النظيفة، لافتة إلى أهمية توفير حوافز تمويلية وتسهيلات للمصانع الصغيرة والمتوسطة لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على ضرورة الإسراع في تنفيذ المبادرة بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مؤكدة أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة والصناعة الخضراء في المنطقة.