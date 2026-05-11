يسبب الوفاة .. إليك طرق الوقاية من فيروس هانتا

يعد فيروس هانتا من أكثر الأمراض التى تتهدد العالم حاليا حيث توجد تخوفات من انتشاره بين عدد كبير من الأشخاص وتحوله لوباء خاصة إنه يسبب مضاعفات خطيرة يمكن أن تصل للوفاة.

وبالرغم من تأكيد المسئولين على أن الانتشار محدود حتى الان على المستوى العالمى وخلو البلاد من فيروس هانتا على المستوى المحلى إلا أنه من المهم التوعية بطرق الوقاية لتجنب حدوث أى تفشي للمرض.

ووفقا لموقع mayoclinic نكشف لكم طرق الوقاية من فيروس هانتا .

من الممكن أن يساهم إبعاد القوارض عن منزلك ومكان عملك في الحد من خطورة الإصابة بعدوى فيروس هانتا وجَرِّب النصائح التالية:

سُد مناطق دخول القوارض. قد تتمكن الفئران من الدخول عبر فتحات صغيرة حتى لو كانت بحجم 1/4 بوصة (6 ملم) لذا أغلق هذه الفتحات بغطاء سلكي أو فولاذ أو صوف أو تصفيح معدني أو مادة أسمنتية.

أغلِق دولاب الطعام. اغسِل الأطباق فورًا ونظِّف الطاولات والأرضيات، واحفظ طعامكَ - بما في ذلكَ أطعمة الحيوانات الأليفة - في عبوات مقاوِمة للقوارض. استخدِم أغطية مُحْكمة على سلَّات القمامة.



قلِّل من مواد الأعشاش. تخلَّص من الخمائل والأعشاب والمخلفات بعيدًا عن أساسات المنزل.



ضع المصائد. لا بد من نصْب الفخاخ ذات الزنبركات على امتداد إزار الحائط. تَوخَّ الحذر أثناء استخدام المصائد التي تَستخدم الطعم السام، حيث يمكن أن يضر السم الأشخاص والحيوانات الأليفة أيضًا.

تخلّص من المواد التي توجد في أماكن تعج بالقوارض. احرص على إبعاد أكوام الحطب أو صناديق السماد عن المنزل.



احرص على تهوية الأماكن غير المستخدمة. افتح الحجرات أو عربات التخييم أو المباني غير المستخدمة لفترات طويلة لتهويتها قبل التنظيف.