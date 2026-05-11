100 ألف إصابة | الصحة تكشف حقيقة وصول فيروس هانتا إلى مصر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس هانتا معروف منذ نحو 45 عامًا، وسجلت إصاباته عالميًا بأعداد تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف حالة منذ عام 1978.

وقال حسام عبد الغفار، خلال تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الفيروس ينتقل من القوارض ومخلفاتها إلى الإنسان، ولا ينتشر بسهولة بين البشر، مؤكدا أن بعض الحوادث المحدودة سجلت إصابات قليلة فقط، ما يعكس ضعف قدرته على الانتشار الواسع.

وأضاف أن فرص حدوث وباء أو انتشار جماعي للفيروس في مصر منخفضة للغاية، مع تأكيد وجود منظومة ترصد قوية للأمراض المعدية داخل الدولة.

تقليل المضاعفات والوفيات

وأشار إلى أن التوجه الحالي في القطاع الصحي بمصر يركز على الوقاية والكشف المبكر ضمن المبادرات القومية، ما ساهم في تحسين معدلات التشخيص وتقليل المضاعفات والوفيات.