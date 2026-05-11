المخالف هيدفع التكلفة كاملة.. مدبولي يحسم الجدل بشأن العدادات الكودية| تفاصل

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أزمة العدادات الكودية، مؤكدا أن هناك سرقات للكهرباء من قبل المباني المخالفة، والإجراء القانوني لها هو إزالة العقار وعدم توصيل المرافق له.

العمل بالعدادت الكودية بصورة مؤقتة

وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي اليوم، تقديرًا من الحكومة تقرر العمل بالعدادت الكودية بصورة مؤقتة لحين تقنين الوضع مع المخالفات، وبعدها ينتطبق عليه الدعم الذي يستفيد منه المواطن الملتزم.



سرقات للكهرباء والتعامل مع المخالفين

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "طول ما الوضع مخالف؛ من حقي كدولة آخد مستحقاتي، لأن عندنا حجم هائل من الاستثمارات، عايزين نكبَّر الشبكة، ونغطي احتياجات البلد، وكل ما المواطن يسرَّع في الإجراءات؛ بينتهي الوضع المؤقت".