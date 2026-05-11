تجديد الثقة في اللواء طبيب عاطف إمام رئيسًا لمجلس إدارة المركز الطبي للسكة الحديد

أقرت الجمعية العمومية لشركة المركز الطبي للسكة الحديد تجديد الثقة في اللواء طبيب عاطف إمام رئيسًا لمجلس إدارة الشركة لفترة جديدة، وذلك في إطار استكمال خطط تطوير الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بقطاعات السكة الحديد ومترو الأنفاق.

تقدير الجمعية العمومية للجهود المبذولة

ومن جانبه، تقدم كامل عبد المقصود، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وأمين صندوق النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، ورئيس اللجنة النقابية لمترو الأنفاق، بالتهنئة للواء طبيب عاطف إمام عقب تجديد الثقة فيه، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبد المقصود أن تجديد الثقة يعكس تقدير الجمعية العمومية للجهود المبذولة في تطوير منظومة العمل والخدمات الطبية بالمركز الطبي للسكة الحديد، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعاملين وأسرهم.